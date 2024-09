Minister o sprzedaży państwowych banków. Budka: Wcześniej pseudonacjonalizacja

"Posiadanie w grupie dwóch banków jest problematyczne dla PZU i powoduje wiele wyzwań" – stwierdził szef MAP Jakub Jaworski.

"Jest kwestia Pekao i Aliora jako banków należących do PZU. Tu oczywiście jest kwestia zarządu, który teraz pracuje nad strategią. I to będzie propozycja zarządu, jakie ma do tego podejście. Mogę tylko powiedzieć, że z badań rynkowych czy benchmarków wynika, że jest problematyczne dla PZU posiadanie dwóch banków" – powiedział minister. Na razie żadnej decyzji nie ma, ale sugestie Jaworskiego są jasne. "Analitycy, z którymi rozmawiałem, mówią, że dla nich zwiększa to trudność wyceny PZU, bo stopień skomplikowania grupy się zwiększa. Wszystkie elementy trzeba przemyśleć, bo jest koszt istnienia takiej struktury, ale pewnie są też jakieś benefity z tego, że PZU ma dwa banki" – wskazał.

Budka: Pseudonacjonalizacja, żeby mieli posady

Do wypowiedzi Jaworowskiego odniósł się w Polsat News jego poprzednik w MAP, obecnie europoseł KO Borys Budka. Polityk PO stwierdził, że "pseudonacjonalizacja" banku Pekao służyła "nie rynkowi, nie klientom, tylko po to, aby kolejni kolesie, kumple Morawieckiego, mieli posady".

– Jakub Jaworowski wyraźnie wskazał, że oczekuje przedstawienia kompleksowej strategii przez Grupę PZU i zarządu tych banków. Poczekajmy do decyzji – powiedział Budka.

Europoseł dopytany, czy on wsparłby prywatyzację Pekao i Alior Banku, odparł: – Obiema rękoma podpisuje się przeciw grabieży przez byłych polityków opcji rządzącej wszystkiego, co było w rękach państwa, olbrzymiej niekompetencji.

Były minister dodał, że decyzja ws. banków należy do rządu. – Na dziś nie słyszałem o żadnych planach prywatyzacji banków, natomiast czy będzie jakaś konsolidacja, będzie na pewno komunikował premier – odparł.

Czytaj też:

"Kontrakty na 2 mld złotych". Ważna zapowiedź ministra obronyCzytaj też:

Ile sektor bankowy zyskał w ciągu dwóch dekad? Podano dane