Zapadła decyzja w sprawie stóp procentowych. "Nikogo nie zaskoczyła"

Posiedzenie RPP odbyło się w dniach 3-4 września. W środowym komunikacie poinformowano, że Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 5,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 5,25 proc., a stopa lombardowa – 6,25 proc. Stopa redyskontowa weksli została utrzymana na poziomie 5,8 proc., natomiast stopa dyskontowa weksli wynosi nadal 5,85 proc.



Ostatni raz RPP zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych w październiku 2023 r. Wówczas stopy procentowe zostały obniżone o 0,25 pkt. proc.

Stopy procentowe NBP bez zmian. Komentarze po decyzji RPP

"Decyzja Rady Polityki Pieniężnej nikogo nie zaskoczyła. Stopy procentowe pozostają bez zmian od października 2023, gdy stopa referencyjna NBP została obniżona do 5,75%" – napisali na platformie X ekonomiści Banku PKO BP.



"RPP utrzymała stopy bez zmian. Bez kontrowersji. Czekamy na komunikat i jutrzejszą konferencję prezesa, aby poznać jak bardzo zmienił swoje nastawienie. Krzywa dochodowości wycenia niecałe 150pb obniżek do końca 2025, spodziewamy się około 100pb" – prognozują analitycy ING Banku Śląskiego.



Fintech Cinkciarz.pl spodziewa się cięć stóp procentowych najwcześniej na wiosnę, gdy presja cenowa ponownie zacznie wygasać.

"Biorąc pod uwagę perspektywę dalszego rozpędzania się wzrostu gospodarczego do ok. 4 proc. r/r oraz szanse na poprawę koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych po obniżkach stóp EBC, należy przyjmować, że cykl będzie bardzo ostrożny i stopniowy. Przed końcem 2025 r. stawki WIBOR 3M i 6M powinny osunąć się z obecnych okolic 5,85 proc. o przeszło 1 punkt procentowy. Oznacza to spadek rat kredytów porównywalny do tego z drugiej połowy 2023 r., ale zdecydowanie bardziej rozłożony w czasie. Proces ten najpewniej nie zacznie się w tym roku" – uważa Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.



