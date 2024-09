Emeryci się ucieszą? Druga waloryzacja możliwa w przyszłym roku

Druga waloryzacja świadczeń emerytalnych ma zadziałać, jeśli w pierwszej połowie roku inflacja przekroczy 5 proc. W tym roku i tak nie doszłoby do wypłaty, ponieważ wzrost cen nie osiągnął tego pułapu. Jednak jest ona realna w kolejnym roku – wskazuje serwis money.pl. Projektem ustawy rząd ma się zająć na wtorkowym posiedzeniu.

– Spodziewamy się, że w I kwartale przyszłego roku inflacja będzie powyżej 5 proc. – zauważa główny ekonomista banku Credit Agricole Jakub Borowski.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, dodatkowa podwyżka świadczeń nastąpiłaby we wrześniu 2025 r. "Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ocenie skutków regulacji (OSR) dołączonej do ustawy pokazał szacunek wypłat. Hipotetyczny wskaźnik dodatkowej waloryzacji to 6 proc., a jej skutki dotyczą czterech ostatnich miesięcy 2025 r. oraz dwóch pierwszych miesięcy 2026 r. Koszty waloryzacji resort szacuje na około 8 mld zł" – czytamy.

Projekt ustawy przygotował resort rodziny i pracy. Dodatkowa waloryzacja nie będzie miała wpływu na wysokość 13. emerytury, ale może mieć wpływ na wysokość 14. emerytury. "Stanie się tak, jeśli Rada Ministrów ustali w rozporządzeniu, jako miesiąc wypłaty 14. emerytury, miesiąc po wrześniu danego roku (od października do grudnia). W takiej sytuacji zmniejszy się grupa osób uprawnionych do tzw. 14 emerytury ze względu na podwyższenie świadczeń" – opisuje money.pl.

Ustawa o drugiej waloryzacji

Rada Ministrów w maju przyjęła rozporządzenie określające, że wypłata 14. emerytury nastąpi we wrześniu 2024 r. Czternasta emerytura kształtować będzie się na poziomie 1780,96 zł, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura. Według rozporządzenia 14. emeryturę w pełnej wysokości otrzymają osoby, które pobierają emeryturę w wysokości do 2900 zł brutto. Emeryci pobierające wyższe emerytury otrzymają 14. emeryturę na zasadzie złotówka za złotówkę, świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto.

Wcześniej Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej informował, że trwają prace nad projektem ustawy o drugiej waloryzacji. – Będzie przeprowadzana, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przebije 5 proc. To ma być mechanizm systemowy, obecny na stałe w prawie ubezpieczeń społecznych. Ustawa jest w rządowym procesie legislacyjnym, w czwartek 27 czerwca będzie procedowana na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Zakładam, że jej uchwalenie to jest perspektywa kilku miesięcy: raczej szybciej niż później – zaznaczył. – A ponieważ ryzyko tego, że inflacja za pierwsze półrocze przekroczy 5 proc., jest niskie, więc te uwagi nie są uwagami blokującymi. W tym roku nie będziemy przeprowadzać drugiej waloryzacji na podstawie ustawy, nad którą pracujemy – dokończył Sebastian Gajewski.

Czytaj też:

Ministerstwo uderza w obietnicę Tuska. "Beneficjentem będą deweloperzy"Czytaj też:

Tusk zakazał emisji spotu Dziemianowicz-Bąk. "Ludzie byli wściekli"