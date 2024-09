"Ceny prądu będą niższe". Hennig-Kloska podała termin

– Taryfy ustaliliśmy teraz na 1,5 roku. W końcówce przyszłego roku jest przestrzeń do obniżki taryf. Jestem przekonana, że kolejne taryfy będą niższe – powiedziała Hennig-Kloska w Radiu Zet.

Jak dodała, wyraźnie odczuwalne zmiany cen będą w 2030 roku, "jak tylko przebudujemy miks energetyczny". – Nie da się nagle zmienić, żeby 57 proc. energii pochodzącej z węgla, pochodziło z OZE. Proces inwestycyjny w Polsce trwa 2-3 lata – tłumaczyła.



Polacy płacą za prąd najwięcej w Europie. Minister wyjaśnia dlaczego

Dopytywana, dlaczego Polska ma jedne z najwyższych cen prądu w Europie, minister stwierdziła, że powodem jest zbyt duża produkcja energii z węgla. – Dlatego nasza energetyka jest najbardziej emisyjna w Europie, najbardziej obciążana opłatami za emisję – argumentowała.

Będą obowiązkowe badania lekarskie dla myśliwych

Odnosząc się do obowiązkowych okresowych badań lekarskie dla myśliwych, które chce wprowadzić Ministerstwo Klimatu i Środowiska, szefowa resortu powiedziała, że za takim rozwiązaniem opowiada się 90 proc. społeczeństwa. – Ludzie oczekują zmiany, bo chcą czuć się bezpiecznie – dodała.



– Jeśli myśliwi chcą dziś odbudować zaufanie społeczne, a nie posiadają zaufania, to nie może dochodzić do sytuacji, że czytamy w mediach, że człowiek ginie na polowaniu, bo myśliwy pomylił go z lisem – mówiła Hennig-Kloska.



Zakaz sprzedaży aut spalinowych po 2035 r? Hennig-Kloska: Nie ma takich planów

Pytana o potencjalny zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych po 2035 roku, minister oświadczyła, że resort nie ma takich planów. Podkreśliła jednocześnie, że ta unijna decyzja podjęta w ramach Zielonego Ładu będzie jeszcze poddawana rewizji.



Szefowa MKiŚ dodała, że ministerstwo uruchamia program, w ramach którego będzie wspierać budowę sieci stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych i samochodów na wodór.

