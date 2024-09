Średnia powierzchnia mieszkania w Polsce coraz mniejsza. Nowe dane GUS

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego (liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania) przekazanego do eksploatacji w I połowie 2024 r. wyniósł 44 miesiące. Budynki wielorodzinne wznoszono w czasie prawie dwukrotnie krótszym niż jednorodzinne.

GUS podał także, uzupełniając wcześniejsze dane, że w pierwszej połowie 2024 r. oddano do użytkowania 95,6 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 8,6 mln m2 oraz liczbie izb równej 361,8 tys.

Tak się buduje w Polsce. Branża odnotowała spadki

Względem analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano spadki: liczby mieszkań o 16,2 tys. (14,5 proc.), powierzchni użytkowej mieszkań o 1,9 mln m2 (17,9 proc.) oraz liczby izb o 76,7 tys. (17,5 proc.).

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 90,2 m2 (w I półroczu 2023 r. – 93,9 m2). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła 131,9 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych – 51,9 m2.

Dane w ujęciu bezwzględnym dla poszczególnych województw wskazują, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w mazowieckim (18,1 proc. wartości krajowej) i małopolskim (10,4 proc.).

Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, wyniósł dla Polski 2,5. Największe jego wartości odnotowano w województwach: pomorskim (3,5), podlaskim (3,2) i mazowieckim (3,1), a najmniejsze w: opolskim (1,3), warmińsko-mazurskim (1,8) i śląskim (1,9).

Mieszkania z dostępem do wody, ciepła i gazu

Wyposażenie mieszkań w urządzenia sanitarno-techniczne kształtowało się następująco: wodociąg z sieci posiadało 94,5 proc.; kanalizację z odprowadzeniem do sieci – 79,7 proc.; gaz z sieci – 34,2 proc.; ciepłą wodę z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej – 37,3 proc.; centralną sieć grzewczą – 37,3 proc.

Budynki jednorodzinne stanowiły 97,3 proc. wszystkich budynków oddanych do użytkowania i odnotowano w nich prawie połowę ogółu nowo wybudowanych mieszkań – podkreśla GUS.

