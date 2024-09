Szykują się zmiany w VAT. Zobacz, co planuje rząd

Obecnie mała firma, która prowadzi działalność gospodarczą w innych państwach UE, w których nie posiada siedziby, musi co do zasady zarejestrować się do celów VAT i wypełniać obowiązki związane z VAT (m.in. składać deklaracje, rozliczać VAT itp.), od pierwszej przeprowadzonej tam transakcji. Obowiązki te trzeba wypełniać w każdym unijnym państwie, w którym VAT był należny. Mała zagraniczna firma nie może bowiem skorzystać z możliwości zwolnienia z VAT, ze względu na osiągane w tych państwach obroty. Zwolnienie to zarezerwowane jest tylko dla firm krajowych. Małe przedsiębiorstwa są w ten sposób w większym stopniu obciążone administracyjnie i ponoszą proporcjonalnie wyższe koszty niż duże firmy, wyjaśniono.

Uproszczenie przepisów

Nowe przepisy zakładają zmiany i uproszczenie obowiązków administracyjnych dotyczących VAT dla małych przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w różnych unijnych państwach. Dzięki temu, małe polskie firmy będą mogły korzystać ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE.

Zgodnie z projektem Polska (działająca jako państwo członkowskie siedziby działalności gospodarczej) będzie obsługiwać sprawy polskich podatników, którzy będą chcieli skorzystać ze zwolnienia VAT w innych państwach UE. Jednocześnie będzie potwierdzać kwalifikację do zwolnienia podatnikom, którzy posiadają siedzibę w innym państwie UE, podano także.

Imprezy kulturalne i sportowe. Co się zmieni?

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów UE, które dotyczą miejsca świadczenia usług oraz procedury szczególnej w stosunku do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Nowe zasady określania miejsca świadczenia dotyczą m.in. takich usług, jak wstęp na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne czy rozrywkowe. Dotyczy to sytuacji, gdy obecność ostatecznego odbiorcy (podatnika lub konsumenta) tych usług jest wirtualna.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

