Komisja Europejska przygotowała "Niebieski Ład". Co się za tym kryje?

Komisja Europejska we współpracy z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przygotowała wodną strategię – "Niebieski Ład UE". To ambitna inicjatywa, mająca na celu zapewnienie wszystkim państwom członkowskim dostępu do czystej wody oraz zrównoważone zarządzanie tym cennym zasobem.

"Niebieski Ład" koncentruje się na trzech kluczowych obszarach: dostępie do wody, zrównoważonej gospodarce wodnej oraz ekonomii wodnej w kontekście transformacji energetycznej. To podejście, zgodnie z którym woda staje się centralnym elementem strategii przemysłowej UE, jest odpowiedzią na narastające problemy związane z kryzysem klimatycznym, urbanizacją i rosnącymi wymaganiami energetycznymi.

"Niebieski Ład". Co to oznacza dla Polski?

Polska, z alarmująco niskimi zasobami wodnymi, jest szczególnie narażona na skutki niedoboru wody. W przeliczeniu na mieszkańca, jedynie Malta, Cypr i Czechy mają mniejsze zasoby wodne niż Polska, która jest na poziomie trzykrotnie niższym niż średnia UE. Na jednego mieszkańca naszego kraju przypada jedynie 1600 metrów sześciennych wody rocznie, w porównaniu do średniej europejskiej wynoszącej 4500 metrów sześciennych.

Skala potrzeb związanych z wodą w Polsce jest więc ogromna. W tym kontekście "Niebieski Ład" z budżetem na poziomie 390 mld euro, stwarza dla Polski szansę na dostęp do znaczących funduszy, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje w sektorze wodnym, w tym na wdrażanie innowacji mających na celu poprawę efektywności wykorzystania wody.

Woda, energia, rolnictwo

Ważnym aspektem transformacji energetycznej w ramach "Niebieskiego Ładu" jest również rozwój infrastruktury, która łączy zarządzanie wodą z produkcją energii. Elektrownie szczytowo-pompowe, wykorzystujące wodę do magazynowania energii w postaci potencjalnej, stają się kluczowym rozwiązaniem w kontekście zmniejszania emisji CO2 i stabilizacji sieci energetycznych.

"Niebieski Ład" szczególną uwagę poświęca rolnictwu – sektorowi, który jest zarówno głównym konsumentem, jak i ofiarą niedoboru wody. Bez zrównoważonego zarządzania wodą, europejskie rolnictwo może stanąć w obliczu poważnych problemów, zagrażających bezpieczeństwu żywnościowemu całego kontynentu.

Czytaj też:

KE chce wprowadzić w rolnictwie system ETS. "Produkcja żywności stanie się nieopłacalna"