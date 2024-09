Dwa państwowe banki na sprzedaż? Wiceminister aktywów zaprzecza

Kropiwnicki odniósł się w ten sposób do wywiadu sprzed kilku dni, w którym szef resortu aktywów państwowych Jakub Jaworowski, powołując się na badania rynkowe, powiedział, że posiadanie dwóch banków jest dla PZU "problematyczne".

Do PZU należą Pekao i Alior. Oba banki stały się państwowe za rządów Zjednoczonej Prawicy.

Kropiwnicki: Nie ma zamiaru sprzedaży żadnego z banków

– Nie padło nigdzie ani jedno słowo o sprzedaży. I to jest bardzo istotne i to będziemy podkreślać z całą mocą: nie ma zamiaru sprzedaży żadnego z banków – powiedział Kropiwnicki, odpowiadając na pytania posłów w Sejmie.

– Nie mamy takiego planu. I nigdzie nie padła żadna tego typu zapowiedź – dodał.

Doprecyzował, że zgodnie z ładem korporacyjnym strategię PZU przygotowuje zarząd, a akceptuje rada nadzorcza i walne zgromadzenie.

Do PZU należą Pekao i Alior

– Dla porządku warto jeszcze powiedzieć i przypomnieć, że ład korporacyjny jest jednoznaczny. To zarząd przygotowuje strategię, akceptuje ją rada nadzorcza i walne zgromadzenie, w którym minister jest reprezentowany akcjami na poziomie ok. 34 proc., więc to nie minister decyduje o strategii bezpośrednio, tylko strategię przygotowują eksperci, przygotowuje spółka, tak żeby osiągać efekt synergii i żeby jak najwięcej było korzyści tak naprawdę z posiadania tych banków, a nie żeby je sprzedawać – powiedział wiceszef MAP w Sejmie.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

