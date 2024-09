Strefa euro. EBC podjął decyzję w sprawie stóp procentowych

"W związku z tym stopa depozytu w banku centralnym zostanie obniżona do 3,50 proc. Stopy procentowe podstawowych operacji refinansujących i kredytu w banku centralnym zostaną obniżone, odpowiednio, do 3,65 proc. i 3,90 proc. Zmiany wejdą w życie 18 września 2024" – czytamy w komunikacie EBC.

Różnica między stopą procentową podstawowych operacji refinansujących a stopą depozytu w banku centralnym będzie wynosić 15 punktów bazowych. Różnica między stopą kredytu w banku centralnym a stopą podstawowych operacji refinansujących pozostanie – bez zmian – na poziomie 25 punktów bazowych.

Inflacja w strefie euro

Rada Prezesów EBC podkreśla, że "jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do powrotu inflacji do docelowego poziomu 2 proc. w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej".

"Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen" – podsumowano w komunikacie.

Prezes EBC Christine Lagarde omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na czwartkowej konferencji prasowej.

Co oznacza decyzja EBC?

"Choć EBC działa szybciej niż Fed w zakresie obniżek stóp procentowych, przewiduje się, że w Stanach Zjednoczonych nastąpią większe cięcia" – zwraca uwagę Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (Invest.Cinkciarz.pl).

Eksperci prognozują, że główna stopa procentowa EBC spadnie do 3,5 proc. do końca 2024 r., podczas gdy amerykański Fed może obniżyć stopy o 125 punktów bazowych, do poziomu 4,0-4,25 proc.

Chociaż analitycy Invest.Cinkciarz.pl uważają, że te prognozy mogą być przesadzone, to znacząca różnica w tempie obniżek stóp procentowych może prowadzić do dalszego wzrostu pary EUR/USD, a to oznaczałoby dalsze umocnienie się złotego.

