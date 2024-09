Pomoc dla powodzian. Ważna decyzja Ministerstwa Finansów

Na wielu stronach internetowych ruszyły zbiórki, których celem jest pomoc mieszkańcom zalanych terenów. Poszkodowani potrzebują wsparcia w postaci środków rzeczowych, takich jak żywność, środki higieniczne czy osuszacze do budynków. Do akcji włączają się także przedsiębiorcy i organizacje charytatywne.

Ważna decyzja resortu

Minister finansów poinformował, że kierowany przez niego resort zdecydował o obniżeniu stawki VAT dla darowizn towarów i usług przekazywanych poszkodowanym w powodzi.

"0 proc. stawką objęte będą darowizny przekazane od 12 września do 31 grudnia 2024 za pośrednictwem Organizacji Pożytku Publicznego, samorządów, podmiotów leczniczych i RARS. Projekt rozporządzenia trafił dziś do pilnych konsultacji międzyresortowych" – napisał Andrzej Domański na swoim koncie w serwisie X.

twitter

Zbiórka w Sejmie

Marszałek Sejmu poinformował o uruchomieniu zbiórki rzeczy potrzebnych osobom poszkodowanym w powodzi. Potrzebne rzeczy, zwłaszcza wodę pitną, środki czystości i żywność hermetycznie zapakowaną można przynieść do namiotu rozstawionego przy ul. Wiejskiej w godz. 8.00 – 18.30.

Zbiórki organizują również politycy. Do ich biur poselskich można przekazać wszystkie niezbędne rzeczy.

Z kolei minister klimatu i środowiska zapowiedziała uruchomienie środków na niskooprocentowane pożyczki w ramach usuwania skutków powodzi. – Wszystkie ministerstwa pracują intensywnie w swoim wymiarze. Dbam o bezpieczeństwo środowiskowe i zapewnienie dostaw energii oraz naprawę tego, co niszczy woda. Pokazujemy też, co będziemy robić po tym, jak woda opadnie. Jednocześnie trwa także posiedzenie Rady Ministrów w Warszawie i tam będą podejmowane strategiczne decyzje co do kolejnych obszarów pomocowych – powiedziała Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji prasowej w Opolu.

Czytaj też:

Burmistrz Nysy wzywa do natychmiastowej ewakuacji. "Grozi nam przerwanie wału"Czytaj też:

Fala kulminacyjna. Zmieniła się prognoza dla Wrocławia