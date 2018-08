Znana sieć kawiarni zmieni właściciela. W tle wielkie pieniądze

Costa Coffee to największa brytyjska sieć kawiarni i druga co do wielkości na świecie. Tylko na Wyspach jest prawie 2,4 tys. punktów sprzedaży. Pieniądze ze sprzedaży mają m.in. zmniejszyć zadłużenie spółki. Teraz zgodę na transakcję muszą wyrazić jeszcze m.in. udziałowcy Whitbread.

W Polsce Costa Coffee ma prawie 150 lokali i jest liderem na rynku. Coca-Cola spodziewa się, że transakcja zostanie sfinalizowana w pierwszej połowie 2019 r.