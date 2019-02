Polskie cukierki w Dubaju. Biznesowy związek między Fabryką Cukierków „Pszczółka”, a Bliskim Wschodem nabiera tempa.

Fabryka Cukierków „Pszczółka” pracuje również nad marką eksportową dla agendy rządowej przy Ministerstwie Gospodarki Dubaju – Dubai FDI. W tym celu do Polski przylatuje szef agendy Fahad Al Gergawi.

Umowa z kontrahentem z Bliskiego Wschodu została podpisana w grudniu ub. roku. Przewiduje ona dostawę całego asortymentu lubelskiej fabryki, w tym także czekoladowych nowości. Realizacja kontraktu to szansa na potrojenie eksportu i podwojenie całości obrotów spółki. 21 lutego rozpocznie się trzydniowa wizyta przedstawicieli agendy rządowej przy Ministerstwie Gospodarki Dubaju – Dubai FDI. Spotkania koncentrować się będą na wypracowaniu strategii powstania nowej marki eksportowej oraz wymianie know – how.

„Bliski Wschód traktujemy jako szansę i wiążemy z nim duże nadzieje. Potencjał współpracy jest ogromny i wykracza znacznie poza same relacje biznesowe. Nasi kontrahenci chwalą jakość naszych produktów i chcą z nami odkrywać polskie smaki” -mówi Robert Rudnicki, Prezes Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka”

Delegacja odwiedzi Fabrykę Cukierków „Pszczółka” w Lublinie, spotka się również z przedstawicielami Krajowej Spółki Cukrowej SA. W Warszawie.