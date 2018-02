Systemowy udział Polaków

Jednak gdy słowa izraelskiego premiera potwierdził Jacek Czaputowicz, szef MSZ, już żadnych wątpliwości być nie mogło. I zalała mnie krew. Mam nadzieję zresztą, że nie tylko mnie i że te słowa, tak haniebne i bezczelne, dotarły do polskiej opinii publicznej oraz pokazały jej podstawowy problem, jaki niesie w sobie religia Holokaustu. Odbiera nam ona prawo do własnych ofiar i dokonując manipulacji na języku, spycha Polaków do kategorii współsprawców. Systemowy – to jest zorganizowany, zaplanowany, przygotowany, zbiorowy.