Kultura władzy

Stało się! Paweł Lisicki„nakazał” pisać mi tutaj co miesiąc! O wszystkim! Najpierw pomyślałem sobie, że skoro o wszystkim, to o niczym,ale później zreflektowałem się, że to świetny pomysł. Lubię małe formy publicystyczne. Będę więc pisał o wszystkim, nie zakładając z góry jednorodnej formy przekazu.

Premierowy tekst Andrzeja Nowaka w tej rubryce, poświęcony obchodom 100-lecia odzyskania niepodległości (których nieuważam za sukces), przypomniał mi o 90. rocznicy urodzin Anny Walentynowicz i ogłoszeniu przez Sejm RP roku 2019 Rokiem „Anny Solidarność".

