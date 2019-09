Rulkiewicz o systemie ochrony zdrowia: Głównym problemem jest brak kadr

– Głównym naszym problemem jest brak kadr. Ten niedobór kadr powoduje, że wszędzie jest trudno. To nie jest tak, że prywatnego sektora to nie dotyka. Dotyka. Pewnie w mniejszym stopniu, radzimy sobie trochę lepiej. Jeśli nie nastąpią pewne systemowe zmiany, to nie jest prawdą, że system prywatny będzie sobie radził dużo lepiej. To jest ta sama ilość kadr w systemie. Czekamy, aby zmiany nastąpiły jak najszybciej – mówi Prezes Zarządu Lux Med Anna Rulkiewicz w rozmowie z Katarzyną Pinkosz z tygodnika "Do Rzeczy" podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.