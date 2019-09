Prezes Astra Zeneca: Te wyniki przerosły oczekiwania wszystkich

– Pierwszy raz mamy do czynienia z lekiem, który redukuje śmiertelność z powodu niewydolności serca oraz hospitalizację z powodu niewydolności serca o 26 proc. i jest to lek, który działa niezależnie od stanu glikemii pacjenta. Czyli lek, który był do tej pory lekiem przeciwcukrzycowym, miał oczywiście benefit sercowo-naczyniowy, jest również skuteczny w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca niezależnie, czy maja cukrzycę czy nie – mówi Prezes Astra Zeneca Jarosław Oleszczuk w rozmowie z Katarzyną Pinkosz z tygodnika "Do Rzeczy" podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

