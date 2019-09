Forum Ekonomiczne w Krynicy: Mateusz Morawiecki człowiekiem roku

W laudacji organizator krynickiego forum Zygmunt Berdychowski określił premiera Morawieckiego mianem "zmory neoliberałów" oraz podkreślił jego sprawność i umiejętność zarządzania. Ponadto Berdychowski zaznaczył, że to dzięki polityce premiera udało się uzyskać rekordowo niskie bezrobocie. Nagrodę wręczyła marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

– Dziękuję serdecznie za tę laudację. Słuchając jej, zastanawiałem się czy rzeczywiście to wszystko udało się zrobić w tym krótkim okresie. To wszystko brzmiało jakby miało nam zabrać ze 14 lat a nie 4. Jestem zresztą 14 raz na tym Forum. Patrzę na jego ewolucję, na ewolucję polskiej gospodarki, polskiego systemu gospodarczego i myślę, że możemy mieć nadzieję, że za te kolejne 14 lat będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej na takim poziomie rozwoju jak państwa zachodniej Europy – Hiszpania czy Francja. Przy dobrych wiatrach jesteśmy w stanie to osiągnąć. Tego życzę gospodarce polskiej –mówił premier Morawiecki po odebraniu nagrody.

W dalszej części przemowy premier podkreślił, że traktuje przyznaną nagrodę jako wyróżnienie dla polskich przedsiębiorców. Jego zdaniem w 2019 roku "Polska pokazała lwi pazur", co zawdzięczamy właśnie przedsiębiorcom. – Tym, którzy biorą byka za rogi, tym, którzy biorą ryzyko na siebie i razem z naszymi wspaniałymi pracownikami są prawdziwymi autorami sukcesu Polski w 2018 i 2019 r. – mówił szef rządu.

Premier podkreślił ostatnie sukcesy polskiej gospodarki, m.in. niskie bezrobocie, zaplanowany zrównoważony budżet czy zaliczenie Polski do grona 25 najbardziej rozwiniętych państw świata. – Jesteśmy dojrzałą gospodarką – zapewniał premier. – Polska ma zrównoważony budżet i jedną z najlepszych sytuacji gospodarczych w Europie i to m.in. dlatego, że gospodarka to nie tylko praca na liczbach. To praca z ludźmi i dla ludzi – przekonywał.

Premier podkreślił, że polityka jego rządu polega na połączenie nurtu społecznego i gospodarczego. – Niech te nasze skrzydła gospodarcze i społeczne zawiodą nas w piękną przyszłość gospodarczą. To nasz obowiązek, powołanie i cel. Dziękuję za docenienie polskiej gospodarki, przedsiębiorców i polskich pracowników – zakończył premier swoją przemowę.

Nagrody Forum Ekonomicznego przyznawane są w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. Nagrodę Człowieka Roku w przeszłości zdobywali m.in.: Bata Szydło, Viktor Orban, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, Vaclav Havel, Bronisław Komorowski czy Jerzy Buzek.