Wiceminister zdrowia: Hasłem przewodnim naszego projektu jest jakość

Zaskakująca propozycja Jakiego. Winnicki ostro: Robicie to samo co PO - Polska niech straci, byle...

Robicie to samo co PO - Polska niech straci, byle konkurencji dokopać - napisał na Twitterze Robert Winnicki. Prezes Ruchu Narodowego odniósł się w ten sposób do słów europosła Patryka Jakiego.