Cukrzyca typu 2. Problem z refundacją leków

Cukrzyca typu 2 jest ogromnym problemem, zdecydowanie większym pod względem populacji dotkniętej tym schorzeniem. Dla nas, zespołów leczących, to wielkie wyzwanie, bo chcemy leczyć jak najlepiej. Z czym się borykamy? Przede wszystkim z problemem refundacji leków. To powoduje, że część naszych pacjentów nie jest w stanie kontynuować terapii – tłumaczy prof. Janusz Gumprecht, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, w rozmowie z Katarzyną Pinkosz z tygodnika "Do Rzeczy" podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

