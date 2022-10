I Podlaskie Forum Ekonomiczne. O współpracy z Azją w stolicy Podlaskiego

– To pierwsze, po dwuletniej przerwie, tego rodzaju wydarzenie w stolicy województwa. Cieszę się, że mogliśmy po okresie pandemii i ograniczeń wrócić do spotkań bezpośrednich. W budowaniu relacji gospodarczych są one bezcenne – powiedział Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ideą Podlaskiego Forum Ekonomicznego jest inicjowanie współpracy gospodarczej z wybranym regionem świata. W tym roku kierunkiem była Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia. Dlaczego? Bo to ogromny rynek zbytu, a więc i ogromne szanse ekspansji dla przedsiębiorców. Wiele podlaskich firm już odnosi sukcesy na rynkach azjatyckich. Na Daleki Wschód sprzedają m.in. produkty mleczarskie, produkty mięsne, specjalistyczne maszyny, rozwiązania teleinformatyczne. Zakres działalności jest duży – od sektorów tradycyjnych po nowoczesne technologie.

Pokazać Podlaskie światu

– Naszym celem było przede wszystkim stworzenie warunków do nawiązania współpracy gospodarczej, biznesowej czy naukowej. Chcieliśmy pokazać potencjał naszego regionu, zaprezentować kluczowe branże, możliwości naszych uczelni oraz promować naszych przedsiębiorców – dodał marszałek. – Ale nie tylko. Pragnęliśmy też pokazać Podlaskie światu.

I to się udało. PFE przyciągnęło gości z wielu krajów. Uczestniczyli w 17 dyskusjach panelowych, sesjach pytań i odpowiedzi (Q&A), spotkaniach networkingowych, a także prezentacjach partnerów i sponsorów. Po raz pierwszy w historii Polski w jednym panelu poświęconym gospodarce zasiadło pięciu przedstawicieli dużych państw azjatyckich. A w dyskusjach panelowych uczestniczyli prelegenci z ośmiu państw: Chin, Japonii, Korei Południowej, Malezji, Tajlandii, Wietnamu, Izraela oraz Polski. O wadze tego wydarzenia niech również świadczy fakt, że pojawili się na nim przedstawiciele dużych korporacji azjatyckich: Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi Corporation, Itochu Corporation, Huawei.

Tak wysoka frekwencja świadczy o tym, że Podlaskie jest atrakcyjnym miejscem do podjęcia współpracy.

– To właśnie u nas zaczyna się wspólny rynek europejski. Mało tego, Podlaskie położone jest dokładnie w samym środku Europy, na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych między Wschodem a Zachodem i między Północą a Południem. Niektóre z nich są dopiero w fazie realizacji, jak Via Carpatia czy Rail Baltica, ale wierzę, że za kilka lat region stanie się ważnym węzłem komunikacyjnym w Europie – zauważył wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz.

Jednak nie tylko gospodarka stanowi atut w kontaktach z krajami azjatyckimi. To, co może zainspirować choćby turystów z Japonii, Korei Południowej, Chin, Malezji, Tajlandii czy Wietnamu to nasze tradycje i nasze bogactwo przyrodnicze.

– Zapraszam do Podlaskiego, gdzie natura spotyka się z nowoczesnością. Podlaskie jest naturalną drogą rozwoju – powiedział wicemarszałek.

Pierwsze efekty PFE już widać

– Jak deklarowali nam uczestnicy, goście z Azji są zainteresowani nawiązywaniem i dalszym rozwojem współpracy gospodarczej z przedstawicielami województwa podlaskiego. A był to główny powód, dla którego zorganizowaliśmy forum. Możemy więc mówić o sukcesie. Mamy nadzieję, że te deklaracje przekują się w czyny. Jako samorząd województwa na pewno będziemy wspierać takie działania – zadeklarował marszałek Kosicki.

To nie wszystko. Szef władz regionalnych stanu Penang w Malezji zamierza złożyć oficjalną wizytę w województwie podlaskim. A stan Penang jest ważnym ośrodkiem produkcji półprzewodników, zwany czasem Doliną Krzemową Wschodu, więc kontakty z regionem mogą przynieść wiele korzyści.

– To wszystko utwierdza nas w przekonaniu, że organizacja forum była trafionym pomysłem. Jako samorząd województwa jesteśmy zobowiązani inicjować i rozwijać współpracę gospodarczą. I nadal będziemy to robić – zapowiedział marszałek Artur Kosicki.

Podlaskie Forum Ekonomiczne