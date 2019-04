Tajemnice Izraela. Zabójcy z Mosadu

„Czy rzeczywiście wszyscy ludzie zabici przez Mosad byli winni? Nie mieli przecież prawa do obrony, nie postawiono ich przed bezstronnym sądem – pisze redaktor naczelny miesięcznika. – Czy jedno państwo powinno mieć prawo do zabijania obywateli drugiego państwa? A wreszcie pytanie zasadnicze: Co z przypadkowymi ofiarami? W atakach przeprowadzanych przez Mosad giną bowiem przypadkowi przechodnie albo członkowie rodzin terrorystów. Dyskusja na ten temat jest bez wątpienia równie pasjonująca co same operacje likwidacyjne Mosadu”.

• Ronen Bergman, izraelski dziennikarz specjalizujący się w służbach specjalnych, autor książki „Powstań i zabij pierwszy”, pokazuje kulisy działania Mosadu i opowiada o najbardziej spektakularnych akcjach likwidacyjnych w wykonaniu jej agentów.

• Piotr Zychowicz pisze o największych porażkach izraelskich służb specjalnych, które ściągnęły na Izrael gniew opinii międzynarodowej.

• Mikołaj Iwanow pisze o konflikcie żydowsko-polskim w Puszczy Nalibockiej – działalności żydowskiego oddziału Zorina.

• Sławomir Koper przedstawia sensacyjne wątki nieudanych małżeństw Henryka Sienkiewicza. Czy autor „Trylogii” okazał się impotentem?

• Gen. Jan Podhorski, weteran Narodowych Sił Zbrojnych, opowiada o swojej walce o wolną Polskę i piekle jakie przeżył w katowniach UB.

• Arkadiusz Karbowiak przypomina niezwykłe dzieje hiszpańskich żołnierzy Hitlera - złożona z ochotników Błękitna Dywizja dała się mocno we znaki Sowietom w walkach na froncie wschodnim.

• Piotr Semka opisuje wspaniałe tradycje kawalerii brytyjskiej, która mogła się poszczycić wieloma bohaterskimi szarżami.

• Dr Sebastian Bojemski, znawca historii Narodowych Sił Zbrojnych, autor książki „Nim Hitler runie, śmierć komunie!” opowiada w wywiadzie o sukcesach NSZ w walce z komunistami.

• Leszek Lubicki przypomina historię krwawego zamachu na Elżbietę Łokietkównę, siostrę Kazimierza Wielkiego. Co naprawdę kierowało zdesperowanym zabójcą, który targnął się na życie całej rodziny królewskiej?

• Tomasz Stańczyk pisze o barwnym życiorysie Sadyka Paszy (Michała Czajkowskiego), który przeszedł na islam, by móc nadal służyć sprawie polskiej nad Bosforem.