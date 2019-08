Bohaterowie '39: Westerplatte walczy!

„Mówi się, że największym zaszczytem i powodem do dumy dla żołnierza jest uznanie ze strony nieprzyjaciela. Niemieccy oficerowie, którzy kierowali atakiem na Westerplatte, jeszcze wiele lat po wojnie z podziwem mówili o woli walki i nieustępliwości polskich obrońców” - dodaje redaktor naczelny „Historii Do Rzeczy”.

Poza tym w numerze:

• Maciej Rosalak opisuje w szczegółach obronę Westerplatte – obrońcy tej placówki byli natchnieniem dla całej walczącej Polski.

• Jacek Komuda przypomina spór między oficerami dowodzącymi obroną Westerplatte. Starły się wtedy dwie koncepcje walki, dwa odmienne charaktery i dwie tradycje.

• 105-letni płk Kazimierz Klimczak wspomina swój krwawy wrześniowy szlak, który zakończył podczas wielkiej bitwy nad Bzurą.

• Roger Moorhouse, angielski historyk, autor książki „Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi” opisuje w wywiadzie kulisy zdrady sojuszników Polski.

• Sławomir Koper pisze o głośnej miłosnej zbrodni, do której doszło w 1910 roku we Lwowie. Według kochanka aktorka histerycznie wykrzykiwała, by ją zabił, w związku z czym wyjął nabity wcześniej pistolet i strzelił jej w głowę…

• Piotr Zychowicz pisze o fatalnych skutkach kontaktów AK z Sowietami na Wołyniu. Polacy chcieli razem z nimi walczyć z UPA. Skończyło się to tragicznie

• Marek Gałęzowski kreśli dzieje powstania listopadowego na Rusi. Powstańcy dokonywali cudów odwagi i tracili wszystko podczas odwrotu – jak pospolite ruszenie szlacheckie z czasów dawnej Rzeczypospolitej…

• Krzysztof Masłoń prześwietla sylwetkę Jana Nowaka-Jeziorańskiego, pokazując jego ciemną stronę. „Nowak rządził RWE w sposób despotyczny i grubiański. Sekował Józefa Mackiewicza i innych pisarzy” - pisze publicysta „HDR”.

