To on miał być kolejnym Führerem. Zagadkowa zdrada Göringa

Piotr Włoczyk: Jak historia zapamiętałaby Hermanna Göringa, gdyby przyszły marszałek Rzeszy zginął pod sam koniec I wojny światowej?

Richard Overy: Göring byłby dla nas postacią niemal anonimową – stałby się jedynie krótkim przypisem w książkach historycznych.

Jak to? Göring kojarzony jest przecież powszechnie jako as niemieckiego lotnictwa z I wojny światowej – zalicza się mu 22 zestrzelenia.

Pod koniec wielkiej wojny Göring był tylko jednym spośród asów. Nie wyróżniał się na ich tle niczym szczególnym, daleko mu było do słynnego Czerwonego Barona – Manfred von Richthofen zestrzelił co najmniej 80 przeciwników. Pod koniec wojny naprawdę popularnym niemieckim lotnikiem był nie Göring, lecz Ernst Udet, któremu zaliczono 62 zwycięstwa. Rozmiary ego Göringa pozwalają sądzić, że dowódca Luftwaffe chciałby widzieć siebie samego jako największego lotnika w historii Niemiec, ale historia tak go nie zapamiętała. Jego legenda została zbudowana dopiero później przez nazistowską prasę, która go uwielbiała.

Jakim był dowódcą Luftwaffe?

Niemieckie lotnictwo zostało utworzone do wykonywania jednego konkretnego zadania, na którym Göring się znał: do wspierania sił lądowych. Ten człowiek w ogóle nie rozumiał, na czym polega użycie sił lotniczych w walce na morzu.

I dlatego Niemcy nigdy nie zbudowali lotniskowca?

Zgadza się. Lufwaffe nie było także przygotowane do prowadzenia kampanii bombowej dalekiego zasięgu. I właśnie dlatego atak na mój kraj od samego początku był dla Niemców nie do wygrania.

Twierdzi pan, że Niemcy wcale nie przegrali bitwy o Anglię z powodu błędów popełnionych przez Göringa?

Jego problemem było to, że wojna Hitlera rozrastała się szybciej od wzrostu potencjału Luftwaffe. Ostatecznie okazało się, że niemieckie siły powietrzne były po prostu zbyt skromne w stosunku do planów Hitlera.

Dlaczego niemiecki przemysł lotniczy nie mógł nadążyć za potrzebami Luftwaffe?

Ponieważ domagał się za swoje produkty zbyt wysokich cen i był bardzo nieefektywny. Produkował samoloty, które były zbyt wyrafinowane technicznie, co wychodziło Niemcom bokiem podczas serwisowania. Göring starał się wprawdzie przekonywać kierownictwo branży lotniczej, że Niemcy powinni naśladować pod tym względem Brytyjczyków i Rosjan, ale nigdy nie udało mu się przycisnąć tych ludzi wystarczająco mocno, żeby osiągnąć konkretne rezultaty. A przecież Niemcy mogli to osiągnąć. Mogli z powodzeniem produkować tysiące samolotów więcej.

Niektórzy historycy podkreślają, że Göring popełnił fatalny błąd, gdy rozkazał Luftwaffe bombardować brytyjskie miasta przed zniszczeniem lotnisk RAF.

Musimy pamiętać, że Luftwaffe naprawdę było przekonane, że RAF został pokonany. Wywiad niemieckich sił powietrznych doniósł Göringowi, że RAF zostało jedynie około 200 myśliwców, co miało oznaczać, że Niemcy zapanowali nad brytyjskim niebem. To był olbrzymi błąd. Kolejnym etapem ich planu był atak na Londyn, a tydzień później inwazja „Lew Morski”. Atak na brytyjskie miasta był więc zaplanowany dużo wcześniej i miał za zadanie doprowadzić do chaosu w Wielkiej Brytanii tuż przed niemiecką inwazją w południowo-wschodniej Anglii. Pod tym względem więc działania Göringa były spójne.

Sednem problemu było to, że niemiecki wywiad zupełnie nie rozumiał tego, w jaki sposób działał RAF, i pomylił się w ocenie liczby maszyn. W rzeczywistości mieliśmy wówczas więcej samolotów od Niemców! Trudno za to niepowodzenie winić Göringa, który oparł swoje decyzje na błędnych danych wywiadowczych.

Niemcy naprawdę nie byli w stanie wygrać bitwy o Anglię?

Z góry byli skazani na porażkę, ponieważ Brytyjczycy produkowali dużo więcej samolotów, mieli więcej pilotów i ponosili w trakcie tej bitwy mniejsze straty. Jakim cudem Niemcy mogli zapewnić sobie panowanie nad brytyjskim niebem, skoro ich myśliwce mogły latać nad południową Anglią co najwyżej 20 minut? Gdy w 1944 r. Amerykanie zaatakowali Luftwaffe nad Niemcami, to ich myśliwce mogły tam latać cztery–pięć godzin. Bolączką Luftwaffe było to, że Niemcy nie zbudowali ani myśliwca dalekiego zasięgu, ani nie wyposażyli swoich maszyn w dodatkowe zbiorniki paliwa. Gdyby było inaczej, to bitwa o Anglię mogła być dużo bardziej wyrównanym starciem.

Göring jest znany także z przyrzeczenia danego Hitlerowi, że niemieccy żołnierze okrążeni w Stalingradzie będą codziennie otrzymywali drogą lotniczą 300 ton zaopatrzenia.

To była jego wielka porażka. Chciał się w ten sposób wkupić w łaski Hitlera – w tamtym okresie bowiem Hitler ufał mu coraz mniej. Göring myślał, że jeżeli obieca ratunek żołnierzom okrążonym pod Stalingradem, to raz jeszcze stanie się dla Hitlera kimś ważnym. Ludzie z jego otoczenia głośno mówili jednak, że taka operacja nie może się udać. Ostrzegali, że Niemcy stracą tam całą swoją flotę samolotów transportowych – pamiętajmy, że na przełomie lat 1942 i 1943 III Rzesza była pod tym względem numerem jeden na świecie. Tak też się w końcu stało. Pod Stalingradem Niemcy stracili co najmniej 500 samolotów transportowych.

Czy marszałek Rzeszy wierzył w nazizm?

Göring przede wszystkim wierzył w Hitlera – uważał go wręcz za mesjasza. W latach 20. wierzył, że Hitler został zesłany, żeby uratować Niemców, i naprawdę uważał, że Führer rozwiąże wszystkie problemy Niemiec. Na tym zasadzało się jego zaangażowanie w nazizm.

Co sądził na temat narodowego socjalizmu?

To dosyć skomplikowany temat. Göringowi w narodowym socjalizmie nie za bardzo odpowiadał... socjalizm. Nie przepadał za lewym skrzydłem partii, które było antykapitalistyczne, ponieważ uwielbiał swoje iście królewskie życie – mieszkał przecież w pałacu, a arystokratycznym stylem bycia nasiąknął już jako dziecko. W NSDAP Göring zakorzeniony był głównie z uwagi na jego wiarę w Hitlera, ale zawsze istniało napięcie między lewym skrzydłem partii, a tym ekstrawaganckim przedstawicielem niemieckich wyższych sfer.

Był zażartym antysemitą?

Antysemityzm nie był dla niego czymś naturalnym. Jego druga żona Emmy z wrogością odnosiła się do antysemityzmu i naciskała na Göringa, żeby ratować na przykład żydowskich aktorów. Göringa cechował antysemityzm trochę na pokaz, który zawdzięczał kolegom z wojska z czasów wielkiej wojny.

W późniejszym okresie musiał się jednak identyfikować z antysemityzmem – był to przecież fundament ideologii nazistowskiej – w przeciwnym razie byłby bowiem przez partię zmarginalizowany. W ten sposób Göring pod koniec lat 30. przeprowadził konfiskatę żydowskiej własności, a w 1941 r. wydał Heydrichowi rozkaz „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Jeżeli chodzi o antysemityzm, to w przypadku Göringa nie czuje się tej samej nienawiści wobec Żydów, która cechowała Himmlera i innych członków NSDAP ogarniętych obsesją na tym punkcie. Moim zdaniem był on oportunistą, jeżeli chodzi o antysemityzm – chcąc działać u boku Hitlera, musiał po prostu popłynąć z głównym nurtem partii. Od 1941 r. Göring nie był zaangażowany w „ostateczne rozwiązanie”, którym w całości zajął się Himmler.

Co przesądziło o tym, że zrobił taką karierę w III Rzeszy?

Odpowiedzią na to pytanie jest jego osobowość. Trzeba przyznać, że była to wielka osobowość – zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Prasa go uwielbiała – był ekstrawagancki, reszta nazistowskich dygnitarzy była przy nim nudziarzami – więc cieszył się on w nazistowskich mediach świetnym wizerunkiem. W ten sposób Göring stał się gwiazdą medialną NSDAP.

Wspinanie się po szczeblach kariery ułatwiło mu to, że lepiej niż inni radził sobie na salonach – wiedział, jak podejść ludzi i jak z nimi rozmawiać. Poza tym był człowiekiem czynu – w krytycznych momentach Hitler potrzebował kogoś takiego u swojego boku. W 1932 r. Göring został przewodniczącym Reichstagu. Dzięki temu poznawał mnóstwo polityków, obracał się wśród najważniejszych ludzi i potrafił nawiązywać z nimi kontakty, co dla Hitlera nie było takie proste.

Göring znany jest ze swojego krzykliwego stylu bycia i ze swoich pompatycznych mundurów, które śmiesznie leżały na jego zaokrąglonej sylwetce. Czy ludzie brali go na poważnie?

Faktycznie, można byłoby podejrzewać, że nie brali go na poważnie, ale Göring miał też brutalną twarz. Ludzie naokoło niego zdawali sobie sprawę, że przez długi czas miał władzę, by wysłać kogoś, kto mu podpadł, do obozu koncentracyjnego. Korzystał z takiej możliwości, choć trzeba przyznać, że niezbyt często. Kiedy musiał, potrafił być absolutnie bezwzględny.

Lista funkcji, które sprawował, zdaje się nie mieć końca. Oprócz przewodniczenia Reichstagowi Göring zapewnił sobie zasiadanie – jednoczesne – w fotelach między innymi wicekanclerza III Rzeszy, premiera Prus oraz ministra Lotnictwa Rzeszy.

Tak, Göring był próżny i lubił swoje tytuły bardziej niż pracę, która wiązała się z tymi funkcjami. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

Sugeruje pan, że Göring był leniwy?

Nie, był po prostu niesystematyczny. W czasie wojny sprawował sześć–siedem kluczowych funkcji. Jedna osoba siłą rzeczy nie była w stanie podołać tylu obowiązkom, więc Göring miał czterech–pięciu głównych zastępców, którzy wykonywali za niego większość pracy. Trzeba zaznaczyć, że Göring miał dobrą rękę do zastępców, którzy byli specjalistami w dziedzinach, za które odpowiadali. Wpadał na spotkanie, rzucał okiem na agendę, krzyczał: „Zróbcie to, zróbcie tamto!” i leciał na następne spotkanie – oczywiście najchętniej na bankiet. To nie był typ człowieka, który codziennie rano zasiadał za swoim biurkiem i przeglądał stosy papierów.

Wśród wielu funkcji znalazło się też kierowanie ministerstwem leśnictwa. Dlaczego Göringowi zależało na tym resorcie?

Ponieważ uwielbiał polowania. Chciał osobiście nadzorować ochronę lasów, żeby Niemcy mogli się nimi cieszyć i mogli w nich polować.

Ile zarabiał po dojściu nazistów do władzy?

Wszystkie jego stanowiska przynosiły mu około 50 tys. marek rocznie.

Na swoim utrzymaniu miał między innymi Carinhall, olbrzymi majątek z pałacem. Wydaje się niemożliwe, żeby mógł żyć tak wystawnie z samej pensji.

Pamiętajmy jednak, że Göring zarabiał także na swoich książkach i wykładach oraz na „podarunkach”.

Marszałek Rzeszy był łapówkarzem?

Tak, niemieccy biznesmeni przekupywali go, żeby zdobyć państwowe kontrakty, na przykład na produkcję silników samolotowych. W przeciwieństwie do tego, co ludzie uważają na temat ówczesnych Niemiec, był to skorumpowany system, a Göringa było bardzo łatwo skorumpować. Nigdy nie mówił „nie” ludziom, którzy dawali mu „prezenty”. W ten sposób stał się najbogatszym spośród nazistowskich dygnitarzy.

Hitler w porównaniu z nim żył jak asceta?

Zdecydowanie. Przywódca III Rzeszy zarobił fortunę na „Mein Kampf”. Hitler z własnych funduszy nagradzał swoich współpracowników, na przykład generałów. Göring zachowywał się zupełnie inaczej – wszystko zachowywał dla siebie.

Wiele o nich mówi to, jak wyglądał ich stosunek do posiłków. U Göringa biesiady wyglądały jak średniowieczne uczty: stoły uginały się od ogromnej ilości alkoholu i mięsa, w tym całych świń. Z kolei jeżeli poszedłby pan na obiad do Hitlera, to zostałby pan zapewne podjęty brokułami i wodą źródlaną (śmiech).

Czy Hitler wiedział, jak bardzo skorumpowany był Göring?

W tamtych kręgach nie nazywało się tego korupcją, ale Hitler na pewno wiedział, co się dzieje. Himmler również wiedział o wszystkim i miał nawet na Göringa teczkę. W razie konieczności na pewno sięgnąłby po jej zawartość.

Hitler generalnie rozpieszczał Göringa i bardzo rzadko mówił mu „nie” – działo się tak na przykład wtedy, gdy obaj rywalizowali o to samo dzieło sztuki. W takich przypadkach Hitler dawał Göringowi do zrozumienia, żeby jego marszałek zostawił obraz dla niego. W innych przypadkach pozwalał mu robić wszystko, na co tylko miał ochotę.

W jaki sposób Göring wszedł w posiadanie swojej legendarnej ogromnej kolekcji dzieł sztuki?

Göring kupił większość swojej kolekcji, choć trzeba zaznaczyć, że dokonywał takich zakupów po bardzo niskich cenach. Wysyłał swoich agentów do dealerów w Paryżu czy w Brukseli, którzy musieli sprzedawać im dzieła sztuki po specjalnej cenie. Oczywiście prawdą jest, że wiele należących do niego dzieł sztuki zostało zabranych poprzednim właścicielom pod przymusem, więc była to forma grabieży. Jego kolekcja była mieszanką legalnych zakupów, podarunków i zwykłej kradzieży.

Göring został zapamiętany jako jeden z największych rabusiów dzieł sztuki w historii.







Ta reputacja wzięła się stąd, że udało mu się wysłać pociągiem większość kolekcji na południe do Bawarii. Amerykanie zatrzymali tam cały skład wyładowany dziełami sztuki. Ta scena pobudzała ludzką wyobraźnię podczas procesów norymberskich. Amerykanie pokazali tam Göringa jako największego rabusia w historii.

Co miało się stać z tą kolekcją w przypadku wygranej III Rzeszy? Göring planował na niej zarobić?

Nie, zamierzał on ustanowić kolejne muzeum pełne dzieł sztuki obok planowanego przez Hitlera gigantycznego muzeum w Linzu. Göring nie zamierzał sprzedać swojej kolekcji – chciał ją pokazywać Niemcom.

Kiedy Göring zaczął tracić wpływy?

Przełomowym momentem był luty 1942 r., gdy Fritz Todt zginął w katastrofie lotniczej. Do tego momentu Göring odgrywał ważną rolę w niemieckim przemyśle i w Luftwaffe. Göring natychmiast poszedł do Hitlera i powiedział mu, że jest gotowy przejąć ministerstwo uzbrojenia i amunicji. Hitler nie wyraził na to zgody i mianował na to stanowisko Alberta Speera. W tym momencie Göring zrozumiał, że właśnie stracił w oczach Hitlera zdolność do załatwiania spraw. Przywódca III Rzeszy uświadomił sobie, że szef Luftwaffe nie jest wystarczająco kompetentny, by nadzorować wojenną machinę przemysłową. Po tej sprawie Göring coraz mniej interesował się swoimi oficjalnymi obowiązkami i coraz więcej czasu poświęcał własnej kolekcji dzieł sztuki i cieszeniu się wystawnym życiem.

Dlaczego Karl Dönitz został wyznaczony przez Hitlera na jego następcę, a nie Göring?

Pod sam koniec wojny Göring szedł na dno i w kwietniu 1945 r. starał się utworzyć rząd pod swoim kierownictwem. Hitler poczuł się zdradzony i skazał go na śmierć. Führer uważał Dönitza za człowieka bardzo kompetentnego i nie wątpił w jego lojalność.

Czemu Göring zdradził swojego wodza?

Jego zdrada nie jest sprawą jednoznaczną, ponieważ widział on, że Hitler tkwił w Berlinie, skąd nie potrafił już rządzić Niemcami. Göring na moment pomyślał, że mógłby zostać Führerem. Uważał, że wówczas – jako głowę państwa – Amerykanie będą go brali na serio. Myślał, że będzie z nimi uzgadniał warunki poddania Niemiec. Było to jednak bardzo naiwne z jego strony, ponieważ nie miał już wówczas w swoich rękach żadnej realnej władzy.

W jakich okolicznościach umarł Göring? Dysponujemy wzajemnie wykluczającymi się relacjami dwóch amerykańskich żołnierzy, którzy pilnowali go, a po latach twierdzili, że to oni dostarczyli mu cyjanek.

Prawdopodobnie nigdy się tego nie dowiemy. Jakby ta sprawa była zbyt mało skomplikowana, to jeszcze jeden z psychiatrów, którzy brali udział w procesach norymberskich, napisał w swoich wspomnieniach, że jego zdaniem Göring miał tę kapsułkę cały czas przy sobie, przyklejoną do ciała specjalną taśmą w kolorze cielistym. Z drugiej strony mamy wyznania tych żołnierzy, którzy przypisują sobie udział w dostarczeniu więźniowi cyjanku. Problem z teoriami spiskowymi polega na tym, że ludzie chcą dodać sobie ważności, twierdząc, że byli częścią historii. Śmierć Göringa jest zapewne jedną z tych rzeczy, co do których historycy nigdy nie będą mieli pewności.

Prof. Richard Overy (ur. 1947 r.) jest brytyjskim historykiem, specjalizującym się w historii II wojny światowej i III Rzeszy. Jest autorem między innymi biografii Hermanna Göringa pt. „Göring. »Żelazny człowiek«”, a także książki pt. „Wojna powietrzna 1939–1945”.