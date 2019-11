Pancerna kawaleria Maczka

„Przekonałem się o tym, odwiedzając niedawno Królestwo Niderlandów. Gdy Holendrzy dowiadywali się, że jestem Polakiem, dziękowali mi serdecznie i wyrażali wdzięczność za bohaterstwo naszych żołnierzy z czasu II wojny światowej. Było to bardzo wzruszające - pisze redaktor naczelny „Historii Do Rzeczy”. I dodaje: „Niespełna rok temu pisaliśmy w „Historii Do Rzeczy” o tragicznej epopei spadochroniarzy Sosabowskiego. Ten numer naszego pisma poświęcamy z kolei czołgistom Maczka. Wyzwolicielom Bredy i wielu innych miast oraz miasteczek Europy Zachodniej. Niedoszłym wyzwolicielom Polski. Cześć ich pamięci!”

Poza tym w numerze:

• Maciej Rosalak barwnie opisuje szlak bojowy 1. Dywizji Pancernej od Falaise do Wilhelmshaven.

• Alojzy Jedamski, weteran z 1. Dywizji Pancernej, opowiada w wywiadzie o bojach z niemieckimi pancerniakami.

• Marcin Bartnicki przypomina fascynującą biografię gen. Stanisława Maczka – największe triumfy na polu bitwy, ale też upokorzenie, które spotkało generała po wojnie...

• Tomasz Stańczyk opisuje kulisy niezwykłego konklawe, podczas którego polski kardynał Jan Puzyna zablokował możliwy wybór Mariano Rampolli na papieża.

• Winicjusz Natoniewski, ofiara krwawej niemieckiej pacyfikacji wioski Szczecyn, opowiada w wywiadzie o swojej tragedii – w czasie ataku został bardzo ciężko poparzony i cudem ocalał.

• Grzegorz Janiszewski przypomina spektakularną akcję brytyjskich komandosów z SAS, którzy stoczyli w ambasadzie Iranu w Londynie prawdziwą bitwę z terrorystami.

• Marek Gałęzowski pisze o kulisach zdrady Szczęsnego Potockiego.

• Sławomir Koper odsłania kulisy miłosnych podbojów Czesława Miłosza.

Poza tym wiele, wiele więcej! Najnowszy numer już w kioskach!