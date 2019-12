Polacy kontra rakiety Hitlera. Zdobycie sekretów V-1 i V-2

– Mimo że druga wojna światowa skończyła się dla Polski straszliwą klęską, wiele działań naszego wywiadu było imponujących. To Polski wywiad złamał szyfry Enigmy, śledził ruchy niemieckich okrętów na Bałtyku i wykradał najściślej chronione technologiczne tajemnice III Rzeszy. To polski wywiad przechwycił niemiecki pocisk rakietowy V-2 i – wraz z dokumentacją techniczną – przekazał go na Zachód – pisze Piotr Zychowicz w najnowszym numerze miesięcznika „Historia Do Rzeczy”.

– Siatki polskiego wywiadu oplotły całą okupowaną Europę i wiele państw na innych kontynentach. Niezwykle silną, prężną organizację wywiadowczą stworzyła Armia Krajowa. Olbrzymie bohaterstwo służących w naszych tajnych służbach żołnierzy zasługuje na uznanie i szacunek. Wielu z nich za swoje bohaterstwo i poświęcenie zapłaciło najwyższą cenę. Zapłaciło życiem – pisze redaktor naczelny „HDR”. Poza tym w numerze: • Tomasz Stańczyk pisze o tym, jak dzięki Polakom alianci uzyskali bezcenne informacje o tajnym niemieckim ośrodku i o jednej z „cudownych broni” III Rzeszy. • Tymoteusz Pawłowski opisuje historię superbroni Adolfa Hitlera. • Dr Władysław Bułhak tłumaczy w wywiadzie, jak Polacy przekazywali Zachodowi kluczowe informacje na temat niemieckiej machiny wojennej. • Grzegorz Janiszewski pisze o jednej z najbardziej brawurowych akcji w historii sił specjalnych. Brytyjscy i australijscy komandosi przedarli się do Singapuru, używając kutra rybackiego i... kajaków. • Marek Gałęzowski pokazuje kulisy puczu przeciw Dowódcy I Korpusu Polskiego, który podjął decyzję o kapitulacji przed Niemcami. • Andrew Nagorski wyjaśnia w wywiadzie, dlaczego Adolf Hitler popełnił w 1941 roku dwa strategiczne błędy, przez które skazał się na przegraną w II wojnie światowej. • Leszek Lubicki przypomina wstrząsające zbrodnie Konrada Mazowieckiego, które pokazali na swoich obrazach wielcy polscy malarze. • Sławomir Koper pisze o wileńskiej strzelaninie podczas matury, którą nagłośniła prasa w Europie oraz w USA. Była to pierwsza taka szkolna tragedia w historii. Poza tym wiele, wiele więcej!