Bitwa o Huế. To tam Amerykanie przegrali wojnę w Wietnamie

Podczas ofensywy Armia Wietnamu Północnego i Wietkongu przeprowadziła ataki na wszystkie większe miasta Wietnamu Południowego. Większość z nich została szybko odparta. Najkrwawsze i najdłuższe, bo trwające od końca stycznia do początku marca walki toczyły się o strategicznie ważne miasto Huế. Bitwie tej poświęcił swoją ostatnią książkę Mark Bowden - autor bestselerowych „Helikoptera w ogniu” i „Polowania na Escobara”.

140-tysięczne miasto zostało zajęte w 2 godziny przez pięć północnowietnamskich batalionów. Uderzono podczas rozejmu zawartego na czas święta Tet. Nieliczne siły południowowietnamskie i amerykańskie zostały zaskoczone, ale utrzymały kluczowe pozycje. W pozostałych częściach miasta partyzanci zaczęli przygotowywać się do długotrwałych walk.

Na maszcie przed dawnym pałacem cesarskim wywieszona została ogromna, niebiesko - czerwona flaga z żółtą gwiazdą, obwieszczając zdobycie miasta. W zajętych kwartałach komuniści od razu przystąpili do czystek. Mordowano funkcjonariuszy południowowietnamskich władz i „wrogów ludu” na podstawie wcześniej przygotowanych list proskrypcyjnych. Przez 3 tygodnie północnowietnamskiej okupacji Huế zabito ich od 3 do 5 tys.

Odbijanie miasta szło ciężko i powoli. Żołnierze południowowietnamscy nie palili się do walki. Wietkong ufortyfikował wiele budynków publicznych i domów prywatnych, które trzeba było po kolei zdobywać. Amerykańscy marines, na których spoczywał główny ciężar działań, byli przygotowani do walk w mieście jedynie teoretycznie. Monsunowa pogoda ograniczała użycie lotnictwa, a miasto było pełne cywilów.

Zażarty opór odciętych w Huế Wietnamczyków z północy sprawił, że w końcu trzeba było zdobywać miasto ulica po ulicy i dom po domu, używając czołgów, artylerii i miotaczy ognia. Po wyparciu przeciwnika z Nowego Miasta, działania przeniosły się do Cytadeli. Tam było jeszcze trudniej, bo prowadzenie walk komplikowała ciasna, zabytkowa zabudowa, ograniczona potężnymi, obronnymi murami. To właśnie tam powstało wiele zdjęć publikowanych później w kolorowych amerykańskich magazynach, które pokazały Amerykanom jak wygląda proza wojny z komunizmem i walnie przyczyniły się do masowego spadku poparcia dla jej prowadzenia.

W końcu żółto - czerwona południowowietnamska flaga zawisła znowu przed cesarskim pałacem. Jednak po 7 latach, pod koniec wojny Huế z powrotem, tym razem już na trwałe wpadło w ręce komunistów. I nie mogło być inaczej, skoro wielu południowych Wietnamczyków zachowywało się tak, jakby było im co najmniej obojętne, w jakim kraju i ustroju przyjdzie im żyć. W czym zresztą bardzo pomagały im kolejne skorumpowane i nepotyczne rządy w Sajgonie tudzież płynąca z północy propaganda, przekonująca do „narodowego zjednoczenia” przeciw „kolonialistom”.

Co innego Amerykanie. Mimo że Lyndon Johnson nazwał Wietnam „brudnym zadupiem, małym czwartorzędnym krajem”, a żołnierze często nie bardzo orientowali się gdzie dokładnie leży kraj, w którym się znaleźli, dobrze wiedzieli, że są tam po to, żeby walczyć z komunizmem. I zwykle robili to z przekonaniem i ofiarnie.

Bowden na prawie 650 stronach książki niemal fotograficznie odtworzył przebieg walk. Dzień po dniu, a czasem godzina po godzinie. Taki opis prosiłby się o więcej mapek, pokazujących równie szczegółowo przebieg bitwy. Niestety jest ich niewiele, i pokazują jedynie główne fazy bitwy. Podobnie jest ze zdjęciami.

Autor starał się opisać wydarzenia, przyglądając się im z dwóch stron. Nie do końca mu się to udało. Książka prawie w całości oparta jest na relacjach amerykańskich. Zarówno wyższych oficerów, jak szeregowych żołnierzy, korespondentów wojennych czy pracujących w mieście cywili. Północnych Wietnamczyków występuje w książce niewielu - tych, którym wietnamskie władze pozwoliły się wypowiedzieć. I zwykle są to funkcjonariusze wietnamskiego reżimu.

W zasadzie książka nie odkrywa przed czytelnikiem niczego nowego, i przeznaczona jest raczej dla pasjonatów historii wojennych operacji, którzy będą w stanie przebrnąć przez kilkaset stron skądinąd żywo i barwnie napisanej opowieści. Nikogo nie powinny dziwić ani zaskakiwać powtarzane przez autora stwierdzenia, że wojna w Wietnamie została przegrana przed ekranami telewizorów albo że była katalizatorem przemian kulturowych i obyczajowych w USA. Nie dziwi też, że demokracja nie mogła wygrać na zasadach prowadzenia wojny narzuconych przez północnowietnamską dyktaturę. Każdy zabity amerykański żołnierz oznaczał spadek poparcia dla prowadzonej tysiące mil od domu i w cudzym interesie wojny. Hồ Chí Minh nie musiał przejmować się takimi sprawami i doskonale to wykorzystywał, wcielając w życie swoje powiedzenie „Zabijcie dziesięciu naszych ludzi, a my zabijemy jednego z waszych. To wy pierwsi będziecie mieli dość”.

Zajmujący - zwłaszcza dla mniej zainteresowanych szczegółami zmagań wojennych - jest epilog książki. Autor próbuje w nim spojrzeć na wojnę z perspektywy minionych lat i jej skutków. Nie wspomina co prawda o ponad milionie Wietnamczyków, którzy ryzykując życie na lichych łodziach uciekali z kraju opanowanego przez komunistów. Jednak z rozmów z mieszkańcami kraju - nawet mimo paraliżującego wpływu rządowego tłumacza - jasno wynika, że z zazdrością spoglądają na Seul czy Tokio zastanawiając się „czy tak wyglądałby nasz kraj, gdybyśmy nie wygnali Amerykanów?”.

Równie ciekawe są spostrzeżenia dotyczące Amerykanów. Ofensywa Tet i bitwa o Huế nie przesądziły co prawda o wyniku wojny, ale stanowiły przełom, po którym nie można już było twierdzić, że wojnę można łatwo i szybko wygrać. Społeczne poparcie dla prowadzenia działań zbrojnych, dotychczas pozostające na stabilnym poziomie, zaczęło stopniowo spadać. Łączyły się z tym również zmiany w społeczeństwie. Jak pisze autor „w szerszym sensie Ofensywa Tet była jednym z pierwszych ciosów w wiarę amerykańskiego narodu w swoich przywódców”. Na skutki nie trzeba było długo czekać. W marcu 1968 r. Lyndon Johnson, który jak mantrę powtarzał, że wojnę da się wygrać zrezygnował z ubiegania się o następną kadencję. W czerwcu 1968 r. ze stanowiska dowodzącego w Południowym Wietnamie zdjęty został gen. William Westmoreland. Ich następcy myśleli już tylko, jak z Wietnamu wyjść z twarzą. Trudno było przyznać, że kosmiczne mocarstwo pokonali wieśniacy w sandałach, ale nie można było kontynuować wojny bez poparcia opinii publicznej.

Chyba jednak najbardziej zaskakująca jest opisana w książce postawa wielu amerykańskich weteranów. Bynajmniej nie leczą oni psychicznych i fizycznych ran uciekając w narkotyki i alkohol, prześladowani poczuciem winy za wyrządzone Wietnamczykom zbrodnie i świadomością uczestniczenia w przegranej sprawie, jak chciałyby lewicowe media. Większość zachowywała się przyzwoicie (o ile pozwalały na to w ogóle wojenne warunki). Po wojnie poukładali sobie życie i nie mają poczucia, że uczestniczyli w złej sprawie. Wręcz przeciwnie, wielu z nich wyjeżdżając do Wietnamu było takimi samymi idealistami, jak protestujący w Ameryce przeciwnicy wojny, czy żołnierze północnowietnamscy. Do dzisiaj nie mają wątpliwości, że walczyli w słusznej sprawie, a przegrali głównie dzięki politykom. Zresztą trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, kto tak naprawdę przegrał, a kto wygrał tą wojnę skoro - jak pisze autor - dzisiaj wnuki partyzantów z Wietkongu pilnie uczą się angielskiego, żeby wyjechać na studia do USA.