Z Auschwitz można wyjść tylko przez komin. Polacy usłyszeli to pierwsi

To Polacy pierwsi usłyszeli od Niemców, że z obozu można wyjść tylko przez komin – mówi DoRzeczy.pl historyk dr Piotr Łysakowski. W niedzielę przypada 80. rocznica pierwszego transportu więźniów do Auschwitz. To także Narodowy Dzień...