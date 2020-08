Wielowymiarowe wsparcie Fundacji LOTOS

Fundacja LOTOS odpowiada za zarządzanie polityką dobroczynną gdańskiego koncernu. Wspiera przede wszystkim projekty sportowe, ukierunkowane na działania skierowane na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, takie jak wyjazdy sportowe, a także wspieranie działalności klubów sportowych. Angażuje się także w inicjatywy promujące kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe. Poza tym przeznacza środki na działalność społeczną, ochronę i propagowanie zdrowia oraz naukę i edukację. Ponadto Fundacja LOTOS, w miarę możliwości, wspiera leczenie obecnych i emerytowanych pracowników LOTOSU oraz ich bliskich.

Pielęgnowanie polskości, pomoc społeczna i edukacja

Jednym z obszarów działań Fundacji jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Fundacja LOTOS wsparła budowę pomnika w Lesie Szpęgawskim, który uroczyście odsłonięto 29 września 2019 r. podczas obchodów 80. rocznicy zbrodni niemieckiej. Monument w -postaci kamiennego lasu jest poświęcony pamięci mieszkańców Pomorza zamordowanych podczas drugiej wojny światowej.

– Po raz pierwszy, po 80 latach, rodziny nie będą musiały szukać nazwisk swoich bliskich w literaturze. Będą miały je na cmentarzu, będą mogły przynieść tu kwiaty i zapalić znicze. W Lesie Szpęgawskim zamordowano naszych przodków, patriotów. A dzięki nim możemy żyć w wolnym kraju. Dziękuję Fundacji LOTOS za tak pozytywną reakcję – mówiła Magdalena Forc-Cherek, wójt Gminy Starogard Gdański.

Fundacja zaangażowała się także w Rejs Niepodległości, którego celem było uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Najważniejszym punktem wyprawy był udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie. Dar Młodzieży cumował w 23 portach na całym świecie. W Rejsie, oprócz załogi stałej, brali udział studenci, uczniowie oraz laureaci ogólnopolskiego konkursu. Podczas wyprawy byli młodymi ambasadorami, którzy reprezentowali Polskę za granicą i opowiadali o polskiej historii i kulturze.

Jak widać, krzewienie wartości patriotycznych to istotny element działalności Fundacji LOTOS. Instytucja wsparła także Stowarzyszenie Traugutt.org, które zajmuje się pomocą charytatywną skierowaną do Polaków mieszkających na Kresach.

– Zbieramy produkty żywnościowe, pakujemy je do ciężarówek, a potem obieramy kurs na Wschód. Jedziemy z żywnością, ale dla Polaków na Kresach najważniejsza jest pamięć. Dziękują nam za to, że przyjeżdżamy i że Polska o nich pamięta. To jest tak poruszające, że naprawdę ciężko powstrzymać łzy – opowiada jeden z pracowników Grupy LOTOS, który jest członkiem Stowarzyszenia Traugutt.org.

Fundacja LOTOS zorganizowała także konkurs plastyczny „Sercem przy Polsce dla dzieci z Litwy i Białorusi”. Najlepsze prace wydano w formie pocztówek.

Wśród obszarów, w które angażuje się Fundacja LOTOS, jest także pomoc społeczna, w tym pomoc w zakresie wyrównywania różnic społecznych dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Fundacja dofinansowała m.in. powstanie pierwszej w Gdańsku kawiarni, która zatrudnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wsparła także gdańską Fundację „Młodorośli”. Jej wolontariusze w ramach inicjatywy „Dobronosze” codziennie przejeżdżają dziesiątki kilometrów, aby robić zakupy osobom potrzebującym.

W ramach przekazywania środków na edukację szczególnie uzdolnione artystycznie dzieci z Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku w trudnej sytuacji materialnej otrzymały od Fundacji LOTOS stypendia artystyczne. Umożliwiło im to zakup kostiumów, obuwia baletowego, udział w warsztatach dokształcających, opłacenie choreografa oraz kosztów związanych z udziałem w krajowych oraz międzynarodowych konkursach baletowych.

Wsparcie służb medycznych

Od początku istnienia Fundacja LOTOS okazuje wsparcie polskim służbom medycznym. Dzięki temu lekarze mogą korzystać ze specjalistycznego sprzętu i lepiej reagować na potrzeby pacjentów. Okazało się to bardzo istotne w czasie pandemii koronawirusa, kiedy respiratory czy termometry bezdotykowe były na wagę złota.

Fundacja LOTOS zadbała, by w Polsce nie zabrakło maseczek i płynu do dezynfekcji. Na pomoc w walkę z koronawirusem przeznaczono ponad 8 mln zł. Beneficjentem tego wsparcia zostało m.in. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, do którego trafiły specjalistyczne łóżka do intensywnej terapii z materacami przeciwodleżynowymi oraz nowoczesny aparat USG.

Dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie zakupiono 48 łóżek z materacami przeciwodleżynowymi, a także urządzenie do dezynfekcji powietrza z użyciem plazmy. Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie obdarowano komorą BIO-BAG służącą do transportu chorych, a 7. Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku Fundacja LOTOS wyposażyła w osiem kardiomonitorów, moduł EEG i wózek akumulatorowy do przewozu odpadów skażonych.

Fundacja umożliwiła także kierowcom tankującym na stacjach LOTOS przekazywanie punktów z programu Navigator na badania związane z leczeniem koronawirusa. W zależności od liczby oddanych punktów konkretne kwoty są sukcesywnie przekazywane przez Fundację na specjalistyczne badania związane ze zwalczaniem COVID-19.

– Czujemy się odpowiedzialni za los kraju i jego bezpieczeństwo. Pandemia koronawirusa zmobilizowała nas wszystkich do współpracy i wzajemnej pomocy. Za pośrednictwem Fundacji LOTOS przekazaliśmy wielomilionowe środki polskiej służbie zdrowia. Przełożyło się to na łatwiejszą pracę lekarzy, ratowników i pielęgniarek – tłumaczył Paweł Jan Majewski, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

Zanim kraj dotknęły ograniczenia spowodowane pandemią, Fundacja LOTOS sfinansowała nowoczesne kardiomonitory dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie. – Dzięki tej nowoczesnej aparaturze medycznej zespół będzie w stanie obserwować funkcje życiowe pacjentów oraz prowadzić skomplikowane leczenie, np. przy niewydolności oddechowej, krążeniowej czy ciężkich zakażeniach kilku pacjentów na raz – przyznała Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes Szpitali Pomorskich.

Sprzęt dla strażaków

Fundacja LOTOS pomaga także służbom mundurowym. Na początku czerwca w Komendzie Miejskiej PSP w Gdańsku przy ul. Beniowskiego 7 otwarto pierwszą taką na Pomorzu salę edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Podczas uroczystości nastąpiło również przekazanie nowego sprzętu dla Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratunkowej GDAŃSK. Równolegle, dzięki wsparciu Fundacji LOTOS, Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim zakupiła łódź motorową, a Komenda Powiatowa PSP w Wejherowie łódź motorową z przyczepą.

– Strażacy i ratownicy zawsze mogą na nas liczyć. Rozumiemy ich, bo pracujemy w firmie, w której szeroko pojmowane kwestie bezpieczeństwa, w tym pożarowego, są dla nas priorytetowe. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Na przestrzeni ubiegłych lat Fundacja LOTOS w istotny sposób wspierała różne ośrodki PSP, a w tym konkretnym przypadku pomoc dotyczy działalności prewencyjnej oraz edukacyjnej dzieci i młodzieży szkolnej. Jesteśmy przekonani, że to wsparcie zwiększy skuteczność prowadzonych działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenie województwa pomorskiego, kraju oraz poza granicami Polski – mówił Wiesław Labuda, prezes Fundacji LOTOS.

Fundacja koncentruje się na pomocy w regionach, w których prowadzona jest działalność Grupy LOTOS, dlatego przekazała 150 tys. zł ośmiu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych na Podkarpaciu, gdzie działa spółka LOTOS Infrastruktura. Tamtejsi strażacy przez tydzień walczyli z pożarem lasu w miejscowości Obojna.

– Jestem szczęśliwy, że trud włożony w te działania został zauważony i doceniony przez Fundację LOTOS, której wsparcie finansowe pomoże jednostkom ochotniczych straży pożarnych wyposażyć swoje remizy w profesjonalny sprzęt pożarniczy, co przełoży się na jakość działań ratowniczych – podkreśla bryg. Robert Lebioda, komendant powiatowy PSP w Stalowej Woli.