Pociąg, który uratował Polskę przed bolszewikami

9 sierpnia, środa. "Wszędzie podpalano domy, cały czas towarzyszyło nam strzelanie z karabinów"

"Cały czas towarzyszyło nam strzelanie z karabinów ręcznych dla jak największego zastraszenia nas. Strzelano do ołtarzyków na poszczególnych podwórkach (...) do okien, do różnych kadzi z wodą, psów, w górę dla postrachu i wreszcie do...