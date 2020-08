Beck kontra Studnicki: Czy Polska mogła wygrać?

„W tym numerze »Historii Do Rzeczy« wracamy do jednej z najważniejszych debat polskiej historii. Czy w 1939 r. Polska powinna była iść na frontalne zderzenie z Hitlerem, czy zejść z linii strzału i przyjąć sojusz oferowany jej przez Niemcy? Symbolem tego dylematu są dwie postacie historyczne. Józef Beck – ostatni minister spraw zagranicznych II RP – oraz Władysław Studnicki, polski germanofil, który opowiadał się za ugodą z zachodnim sąsiadem – pisze redaktor naczelny „HDR”. – Który z nich miał rację? To już muszą ocenić czytelnicy. My przedstawiamy argumenty obu stron tego fascynującego sporu. Jest to spór nie tylko o przeszłość, lecz także o teraźniejszość i przyszłość. Położenie Polski się bowiem nie zmieniło”.

Poza tym w numerze:

• Piotr Zychowicz przekonuje w swoim tekście, że strategia Władysława Studnickiego była w 1939 roku najlepsza dla Polski.

• Prof. Stanisław Żerko przywołuje w wywiadzie argumenty przemawiające za tym, że Józef Beck nie mógł postąpić inaczej.

• Jan Sadkiewicz opisuje środowisko polskich germanofilów – ludzi, którzy uważali, że Hitlera trzeba użyć jako tarana do zniszczenia Związku Sowieckiego.

• Maciej Rosalak tłumaczy, dlaczego Wojsko Polskie przegrało z Niemcami tak sromotnie.

• Charles Fishman, autor książki „One Giant Leap” opisuje w wywiadzie, jak NASA pokonała Kreml i jak trudno było wygrać wyścig na Księżyc.

• Piotr Semka przypomina sylwetkę Conrada von Rosena - inflanckiego kondotiera, który był jedną z najbarwniejszych postaci swej epoki.

• Tomasz Stańczyk pisze o tajemnicach Sylwestra Wojewódzkiego, żołnierza Pierwszej Kompanii Kadrowej, współpracownika II Oddziału, który związał się z komunistami i skończył w stalinowskiej katowni.

• Marek Gałęzowski przypomina dzieje Powstania Listopadowego na Litwie – wspaniałego przykładu patriotyzmu kresowego społeczeństwa dawnej Rzeczypospolitej.

• Krzysztof Masłoń opisuje przedziwne losy Janusza Głowackiego – pisarza, dramaturga i felietonisty.