Terroryzm ukraiński przeciwko II RP

„Ukraińscy nacjonaliści działający w dwudziestoleciu międzywojennym czerpali swoje paliwo nie z ugody polsko-ukraińskiej, ale z polsko-ukraińskiego konfliktu – pisze redaktor naczelny miesięcznika. – Dlatego nie strzelali do polskich nacjonalistów. Ludzi, którzy opowiadali się za gnębieniem i wynaradawianiem Ukraińców. Strzelali do polskich (i ukraińskich!) ugodowców, którzy dążyli do porozumienia i zgodnego współżycia obu narodów”.

• Tomasz Stańczyk pisze o najgłośniejszych zamachach dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów w II RP.

• Prof. Jan Pisuliński opowiada w wywiadzie o korzeniach konfliktu polsko-ukraińskiego i o reakcji władz w Warszawie na wystąpienia ukraińskich nacjonalistów.

• Arkardiusz Karbowiak opisuje zbrodnię Niemców popełnioną na polskich obrońcach poczty w Gdańsku.

• Michał Kozłowski przypomina niezwykłe dzieje zakonu joannitów, którzy na dwieście lat opanowali wyspę Rodos. Stała się ona opoką w zaciętej walce z muzułmanami o Morze Śródziemne.

• Jakub Ostromęcki opisuje kulisy dramatycznego końca najlepszego feldmarszałka Führera

• Mikołaj Iwanow pisze o nadreprezentacji Polaków w l. 20. i 30. w organach bezpieczeństwa ZSRS.

• Piotr Semka kreśli tło konfliktu między Włochami i Austriakami o Tyrol.

