Biało-czerwone

Tomasz Zbigniew Zapert: Pierwszą Polką uprawiającą sport była Karolina Kocięcka?

Krzysztof Szujecki: Uściślijmy – pierwszą Polką traktującą go poważnie i osiągającą międzynarodowe sukcesy. To były jeszcze czasy zaborów. Jednak warto przypomnieć, że w podobnym okresie głośno było również o pionierce kobiecego jeździectwa na ziemiach polskich – Marii Wodzińskiej – wielkiej orędowniczce sportu w wydaniu żeńskim. Kocięcka wychowywała się w męskim towarzystwie – z ojcem oraz braćmi – co pewnie wpłynęło na ukształtowanie jej silnego charakteru. Wiadomo, że pracowała jako ekspedientka w sklepie w centrum Warszawy, a z czasem poświęciła się bez reszty kolarstwu, którego popularność wtedy gwałtownie rosła. Jeździła w stroju nazywanym „racjonalnym” – nie zakładała więc sukni, utrudniającej w oczywisty sposób poruszanie się na rowerze, tylko umożliwiające swobodną jazdę spodnie, czym wzbudzała zgorszenie konserwatywnej części społeczeństwa.