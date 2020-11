Innowacja, która uratowała miasta

Tymoteusz Pawłowski

Starożytni twierdzili, że ludzkość zawdzięcza umiejętność posługiwania się ogniem Prometeuszowi, który wykradł płomienie z Olimpu. Bardziej współcześni badacze przedstawiają inną wersję tych wydarzeń, o wiele mniej magiczną i o wiele bardziej skomplikowaną. Archeolodzy uważają, że 125 tys. lat temu kontrolowanie ognia przez ludzi było szeroko rozpowszechnione. W Maroku znaleziono „hartowane” ogniem ostrza kamienne sprzed 300 tys. lat. Być może nawet umiejętność korzystania z ognia – a nawet i rozniecania go – posiedli przedstawiciele gatunku Homo erectus już 1,7 mln lat temu.

Ogień dał ludziom niesamowite możliwości: ochrony przez dzikimi zwierzętami, tworzenia wytrzymałych narzędzi, wykonywania ozdób. Do tego dochodziły zainteresowanie się sztuką i poprawa diety. Nie chodziło nawet o to, że kotlet był smaczniejszy od tatara, ale o to, że ugotowana czy upieczona żywność jest łatwiej przyswajalna od surowej, dzięki czemu więcej energii ciało mogło przeznaczyć na rozwój mózgu. Ogień pozwolił również ludziom na nocną aktywność oraz na zasiedlanie tych terenów, na których było zimno.

O ile w Egipcie czy w Mezopotamii ogrzewanie domów przydawało się z rzadka, o tyle już w Grecji i Rzymie stawało się koniecznością. Przede wszystkim korzystano z niewielkich przenośnych piecyków, które – gdyby nie były opalane drewnem i węglem – moglibyśmy porównać do dzisiejszych koksowników. Były to również najpopularniejsze urządzenia grzewcze przez większą część średniowiecza. Dopiero tysiąc lat temu stałe piece zagościły w domostwach, a kominy stały się częścią europejskiego krajobrazu. Piec i komin należały do tych niepozornych wynalazków, które 1052 lata temu pomogły Polanom przeprowadzić się z ziemianek do domów i stworzyć polskie państwo...

Od pieca do kotłowni

Piec – gliniany, duży – był przez stulecia centralnym punktem, wokół którego budowano dom. Albo dworek. Jeden piec służył kilku pomieszczeniom, w bogatszych domostwach – kuchni i trzem pokojom. Zmiany następowały powoli: w XVII w. pojawiły się pierwsze książki na temat ogrzewania domów, a w XVIII w. – prototyp centralnego ogrzewania. W 1716 r. Mårten Triewald, szwedzki inżynier nadzorujący pompy parowe w kopalniach wokół angielskiego Newcastle, zbudował szklarnię, do której doprowadził rurami gorącą parę. Cieplarnia działała przez parę lat, ale dość szybko została zapomniana – nie widziano dla niej większego praktycznego zastosowania.

O pomyśle przypomniano sobie po ponad stu latach, gdy rewolucja przemysłowa znalazła zastosowanie dla stali i węgla nie tylko w fabrykach, lecz także w domach i – szczególnie na początku – w pałacach. Wśród arystokracji i bogatego mieszczaństwa pojawiła się moda na gorącą wodę w kranach, a po kilku latach zaczęto ją wykorzystywać do ogrzewania pomieszczeń. Kaloryfer został naukowo zbadany i opatentowany w 1834 r. w Stanach Zjednoczonych, montowano go już w latach 40. XIX w., ale za wynalazcę uchodzi Franz San Galli. Był to pruski inżynier włoskiego pochodzenia urodzony w Kamieniu Pomorskim, który karierę zrobił w zimnym rosyjskim Petersburgu. Tam w 1855 r. zaprezentował pierwsze kaloryfery i błyskawicznie dostał kontrakt na przebudowę ogrzewania w carskich pałacach. Całkiem niedawno przypomniały sobie o tej postaci rosyjskie władze, rozpoczęły kampanię propagandową, a nawet uhonorowały Gallego pomnikiem.

Tymczasem na zachodzie centralne ogrzewanie i kaloryfery trafiały pod – symboliczne już wtedy – strzechy. Z centralnego ogrzewania indywidualnych domów korzystali oczywiście bogaci, ale szybko zaczęły powstawać całe sieci gwarantujące ciepło wszystkim mieszkańcom miasta. Pierwsza z nich powstała już w 1877 r. w mieście Lockport nieopodal Nowego Jorku i w przeciągu kilkunastu lat jej właściciele zaczęli ogrzewać kilkadziesiąt miast Stanów Zjednoczonych i Kanady, także tych największych, takich jak Nowy Jork i Chicago. Był to system dość prymitywny, ale praktycznie jedyny działający przez następne półwiecze: betonowymi rurami przesyłano bezpośrednio do mieszkań rozgrzaną parę wodną.

Mniej więcej w tym samym czasie powstawały miejskie elektrownie – z reguły napędzane turbinami parowymi. Ich właściciele doszli do wniosku, że gorącą wodę – produkt uboczny wytwarzania prądu – można sprzedać do ogrzewania mieszkań. W okresie międzywojennym pojawiły się takie właśnie miejskie systemy grzewcze, jednak prawdziwy sukces odniosły dopiero po II wojnie światowej.

Od kotłowni do sieci ciepłowniczej

II wojna światowa przyniosła zniszczenia i gospodarkę centralnie sterowaną – nie tylko zresztą w państwach bloku wschodniego. Odbudowa miast dała możliwość zbudowania wielkich sieci ciepłowniczych, centralnie sterowana gospodarka – budowę wielkich elektrociepłowni. Przyniosło to olbrzymie oszczędności, istotny był również aspekt ekologiczny – choć wówczas nazywano to „poprawą warunków życia w mieście”. Tysiące małych kotłowni domowych zamieniano w jedną olbrzymią, którą wyprowadzano daleko za granice miasta. Jak potrzebna była ta zmiana, udowodnił wielki smog londyński w grudniu 1952 r. – zimna i bezwietrzna pogoda w połączeniu z setkami tysięcy indywidualnych pieców i kotłowni przyniosła śmierć ok. 10 tys. londyńczyków.

Sieci ciepłownicze powstawały w Skandynawii, Niemczech, Europie Środkowej i Wschodniej oraz w nowych, prężnych państwach. Największe są – oczywiście – w Moskwie i Petersburgu, kolejna – w Seulu. W pierwszej dziesiątce – którą zamyka Nowy Jork – znajdują się również stolice państw skandynawskich, Bukareszt i Berlin. Miejsce czwarte – zaszczytne – należy do Warszawy.

W Polsce połowa mieszkań korzysta z komunalnych sieci ciepłowniczych. To wartość wyższa niż w większości państw europejskich i korzystna dla środowiska. Lepsze pod tym względem są jedynie Islandia, czerpiąca niemal całą swoją energię ze źródeł geotermalnych, i niewielka Dania. Największa elektrociepłownia w Polsce – i druga lub trzecia na świecie – znajduje się w warszawskich Siekierkach. W czasie umiarkowanych mrozów zużywa 10 tys. ton węgla – około czterech pociągów – na dobę. Pobierana z Wisły woda jest zamieniana w parę o temperaturze przekraczającej 500 st. C, para napędza turbiny wytwarzające prąd, a po schłodzeniu trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Duże sieci ciepłownicze mają swoje wady wynikające zresztą właśnie z dużej skali – wymagają nakładów finansowych, trudno nimi zarządzać oraz mają tendencje do tworzenia monopoli i dyktowania wysokich cen. Nie to jest jednak istotne dla ich przyszłego funkcjonowania, ale zmiany zachodzące w świecie. Ekolodzy przestrzegają przed nieco abstrakcyjnym globalnym ociepleniem i dużo bliższym smogiem. Inżynierowie twierdzą, że ogrzewanie wodne jest nieefektywne. Ekonomiści przestrzegają przed wzrostem cen węgla i gazu ziemnego. Najprawdopodobniej stoimy u progu wielkich zmian, które zajdą zarówno w naszych mieszkaniach, jak i w elektrociepłowniach, i to dosłownie na naszych oczach.