Ronald Reagan: Pogromca Sowietów

„Zdewastowanie pomnika nieżyjącego prezydenta Stanów Zjednoczonych (1911–2004) było pospolitym aktem chuligaństwa. Tym bardziej idiotycznym, że Ronald Reagan był wielkim przyjacielem narodu polskiego. Człowiekiem, któremu zawdzięczamy wolność. To właśnie on w latach 80. rzucił wyzwanie sowieckiemu imperium zła. Reagan wypowiedział Kremlowi wojnę ekonomiczną i – za pomocą wyścigu zbrojeń – zarżnął sowiecką gospodarkę. Były to ciosy, spod których bolszewicy już się nie podnieśli” - pisze redaktor naczelny „Historii Do Rzeczy”.

• Prof. Paul Kengor, biograf Ronalda Reagana, opowiada w wywiadzie jak 40. prezydent USA doprowadził do upadku Związku Sowieckiego.

• Piotr Włoczyk pisze o kulisach zamachu, który niemal zakończył się śmiercią Ronalda Reagana.

• Tony Booth, brytyjski historyk, opisuje w rozmowie z Piotrem Zychowiczem tragiczny los załogi okrętu podwodnego, który w 1939 roku zatonął u brzegów Wielkiej Brytanii. Rutynowa akcja ratunkowa zamieniła się w horror.

• Marek Gałęzowski pisze o Tomaszu Wawrzeckim, bohaterze bitew o Żmudź i Pragę, który był gotów walczyć do końca mimo klęski Kościuszki.

• Piotr Semka przybliża historię irlandzkich najemników – byli oni bitnymi żołnierzami i łatwo znajdowali wikt i służbę pod sztandarami monarchów katolickich

• Maciej Rosalak pisze o „zmorze biedaków i poetów”, która kosztowała życie setek milionów ludzi.

• Mikołaj Iwanow kreśli sylwetkę Romana Malinowskiego, byłego przyjaciela Lenina i bolszewika. A jednocześnie szpicla ochrany.

