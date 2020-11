Amerykański krzyżowiec

Kto obalił komunizm?

Najważniejszą rolę odegrały dwie postacie: Ronald Reagan i Jan Paweł II.

Przecież Reagan nie wypowiedział wojny Związkowi Sowieckiemu, nie zbombardował Moskwy. Jak więc zniszczył komunizm?

Reagan rzucał w Związek Sowiecki wszystkim poza bombami. Po tym, gdy został prezydentem, przypuścił zmasowany szturm na sowiecki komunizm na wszystkich możliwych polach. Zaatakował same fundamenty sowieckiego komunizmu za pomocą wolnego rynku. Opracował strategię wojny gospodarczej, która uderzyła w sowieckie rezerwy ropy i gazu. Ważne znaczenie miały jego Inicjatywa Obrony Strategicznej (popularnie zwana „Gwiezdnymi wojnami”) i pomoc afgańskim rebeliantom w Afganistanie. Do tego dołóżmy wsparcie Solidarności.

Zasłynął również z ostrej retoryki. Tak, o Sowietach do tej pory nie mówił w Ameryce nikt.

Oczywiście. Wiele jego powiedzeń przeszło do legendy. Choćby przemówienie z 1983 r., w którym nazywał Związek Sowiecki imperium zła. Albo apel do Michaiła Gorbaczowa: „Zburz pan ten mur!”. Chodziło oczywiście o mur berliński. Można więc powiedzieć, że Reagan walczył z Sowietami na wielu frontach. A to przecież bardzo krótka lista. Mógłbym tak wymieniać jeszcze długo.

Zacznijmy od początku. Reagan został prezydentem w 1981 r. Zastąpił Jimmy’ego Cartera, który nie radził sobie z komunizmem. Jakie były różnice między strategiami obu polityków?

Różnica była taka jak między nocą a dniem.

(...)

Cały wywiad dostępny w najnowszym numerze miesięcznika!