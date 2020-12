Przerabianie Polaków na Litwinów

Prof. Żerko: Niemcy powinni zadośćuczynić za swoje zbrodnie

– Pamiętajmy, że w Polsce żyją jeszcze osoby, które były ofiarami niemieckiej okupacji. One nie dostały ani feniga odszkodowania. O tym należy przypominać i kiedy mówi się o pojednaniu, to zanim po raz kolejny Niemcy sięgną po to słowo,...