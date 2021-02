Bolszewicy Pana wywożą!

To był początek końca. 27 lipca 1944 r. do pięknego pałacu rodziny Przewłockich w Mordach pod Siedlcami wkroczyła Armia Czerwona. Szlacheckie gniazdo wraz z całym majątkiem zostały skonfiskowane w ramach komunistycznej grabieży zwanej „reformą rolną”. Nestor rodu – Henryk Przewłocki – jako „wróg ludu” znalazł się zaś na celowniku NKWD. „Musiało być koło godziny pierwszej, kiedy rozległo się gwałtowne walenie do drzwi kuchennych – pisała pani Elżbieta o wydarzeniach z października 1944 r. – Wpadli gromadą. W czapkach z pawimi otokami, jak robactwo rozbiegli się po domu. Zaczęła się rewizja. Oznaczało to, że kradli, co im w ręce wpadło.