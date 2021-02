Potęga śniegu

Adam Zubek | Płatek śniegu pozostaje niewinną śnieżynką aż do momentu, gdy do gry wkraczają prądy powietrzne, czyli wiatr, i to one decydują, czy śnieg stanie się dla nas błogosławieństwem czy przekleństwem.

Doczekaliśmy się! Bałwany wróciły na podwórka, dzieci z sankami na górki, narciarze na stoki, ślizgawki na chodniki, zatory na rzeki. Przed nami czas lawin w górach i powodzi roztopowych na nizinach. Delikatna, subtelna śnieżynka, nazwana kiedyś przez kogoś najpiękniejszym klejnotem natury, ma dwa oblicza. Potrafi umilać nam życie, ale zdolna jest także do czynów zbrodniczych. A jej pomysłowość nie zna granic. Ma na sumieniu tysiące istnień. Podejrzewa się, że próbowała też w ogóle unicestwić życie na naszej planecie. Matką jej jest woda, ale z ustaleniem ojcostwa mogą być problemy.