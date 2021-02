Życie toczone piłką

W Polsce otacza go powszechny kult, wciąż funkcjonują jego bon moty w rodzaju: „Jeżeli oni po przerwie nie strzelą drugiej bramki, to bardzo trudno im będzie strzelić trzecią”. W Grecji, doprowadzając na piłkarski olimp Panathinaikos Ateny oraz Olympiakos Pireus, osiągnął pośród kibiców status Zeusa. Wydawało się, że w życiorysie zmarłego przed 15 laty szkoleniowca nie ma już niczego do odkrycia. Mirosław Wlekły w wyczerpującej „pierwszej pełnej biografii Kazimierza Górskiego” – tak brzmi podtytuł książki – podważa tę tezę. Odkurzając zwłaszcza okołosportowe epizody curriculum vitae opisywanego.