Błazen Stańczyk

Zdecydowanie gorzej ma się sprawa z nazwiskiem, wprawdzie nazywano go Gąską, ale było to też zwyczajowe określenie błaznów. Zapewne urodził się ok. 1480 r. i pochodził z rodziny rycerskiej. Nie wiadomo, kiedy został specjalistą od rozbawiania dworu królewskiego, na pewno był jednak trefnisiem Zygmunta Starego, a potem Zygmunta Augusta. To rzadki przypadek, że o człowieku tak bardzo zakorzenionym w polskiej tradycji i żyjącym w dobrze udokumentowanej epoce wiemy tak niewiele.