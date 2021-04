Książka "Rzeź Woli" ukaże się w języku chińskim

Gursztyn pisze w swojej książce, że rzeź Woli, która rozpoczęła się 5 sierpnia 1944 r., była największą jednorazową masakrą ludności cywilnej dokonaną w Europie w czasie II wojny światowej, a zarazem prawdopodobnie największą w historii pojedynczą zbrodnią popełnioną na narodzie polskim.

Chińczycy przeczytają o ludobójstwie Polaków

Nakładem Wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ukaże się kolejny przekład tej książki, tym razem w języku chińskim. Będzie to drugie tłumaczenie – po niemieckim, wydanym w 2019 r. – przygotowane przez MIIWŚ.

"Tłumaczenie na język chiński jest kontynuacją globalnej popularyzacji tragicznego i bardzo ważnego wydarzenia, do którego doszło w trakcie Powstania Warszawskiego – masakry ludności cywilnej dokonanej przez Niemców. Nowa książka będzie skierowana nie tylko do czytelników z Chin, lecz również do osób z innych krajów, władających językiem chińskim" – czytamy w komunikacie muzeum.

Rzeź woli a zbrodnia w Nankinie

Gursztyn podkreśla, że bestialstwo, którego ofiarą padli mieszkańcy Woli, budzi przerażenie, dlatego tym bardziej nie można go przemilczeć.

"Zbrodnia dokonana podczas Powstania Warszawskiego była zdarzeniem nadzwyczajnym, choć praktycznie zapomnianym. Czytelnik znający współczesną historię Chin może tu znaleźć analogię do masakry ludności cywilnej w Nankinie, do której doszło na przełomie lat 1937 i 1938. W książce zawarto nie tylko opis samych zdarzeń; autor podejmuje też próbę ustalenia przyczyn wyparcia z pamięci ludobójstwa, które stało się udziałem Niemców" – informuje MIIWŚ.

Wartościowym uzupełnieniem narracji są historyczne fotografie pochodzące ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.



