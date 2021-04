Harakiri z miłości do Japonii. Samuraj, który urodził się za późno

Piotr Kosmala

Rozpiął mundur, ściągnął buty i usiadł na podłodze na piętach, w tradycyjnej pozycji seiza. Trzykrotnie wykrzyknął: „Tennō-heika banzai!” („Niech żyje cesarz!”) i wbił ostrze krótkiego miecza w lewy bok, wykonując cięcie. Stojący za nim przyjaciel miał za zadanie ściąć mu głowę, kończąc straszliwą kaźń – udało się to jednak dopiero za trzecim razem, głowa spadła na podłogę.

W ten sposób 50 lat temu zginął Yukio Mishima, jeden z najwybitniejszych pisarzy japońskich i inicjator nieudanego zamachu stanu z 25 listopada 1970 r. W kinach Japonii pokazano w tym roku niezwykły dokument – „Mishima. Ostatnia debata”. Oparto go na odnalezionym zapisie słynnego spotkania, które w maju 1969 r. odbyło się na Uniwersytecie Tokijskim. Wziął w nim udział Yukio Mishima, a po drugiej stronie stanęli lewicowi studenci z radykalnej organizacji Todai Zenkioto. Atmosfera auli kampusu Komaba była bardzo napięta, awantura wisiała w powietrzu, tym bardziej że dla lewicowych studentów Mishima reprezentował sobą wszystko, czego nienawidzili – sukces finansowy i umocowanie w establishmencie, ale przede wszystkim przywiązanie do tradycyjnych wartości japońskich i do świętej osoby cesarza.

Powiedzcie: Cesarz

Na filmie widzimy reakcję sali, buczenie, kiedy pisarz zwraca się do oponentów: „Powiedzcie tylko jedno słowo, »Cesarz«, a przyłączę się do was”. Wiedział, że tego akurat słowa od nich nie usłyszy, ale przecież w wielu innych sprawach byli mu jakoś bliscy. Podobały mu się ich ideowość i radykalizm, z jakim chcieli zmieniać świat.

(…)

