Piekło GUŁagu - sowieckie obozy śmierci

- Obóz koncentracyjny. To jedna z immanentnych cech komunizmu. Wszędzie, gdzie wyznawcy tej zbrodniczej ideologii przechwytywali władzę, zakładali „ośrodki reedukacyjne” dla „wrogów ludu”. Czyli jednostek, które nie potrafiły dostosować się do realiów „nowego wspaniałego świata – pisze Piotr Zychowicz w najnowszym numerze „Historii Do Rzeczy”.

- Pierwszy sowiecki obóz na Wyspach Sołowieckich powstał już w 1918 r., a więc zaraz po triumfie bolszewickiego puczu. Później komuniści budowali obozy również w innych – opanowanych przez siebie – krajach Europy i Azji. Do dzisiaj tysiące ludzi cierpią straszliwe katusze za drutami w Korei Północnej – pisze redaktor naczelny miesięcznika. Poza tym w numerze m.in.: • Prof. Steve Barnes, amerykański badacz zbrodni GUŁagu, opowiada o sieci sowieckich obozów pracy niewolniczej. • Piotr Zychowicz pisze o „Dniu z życia zeka” - straszliwej codzienności łagrów. • Tomasz Stańczyk przypomina, jak od lata 1944 r. NKWD wyłapywało żołnierzy AK na Kresach Wschodnich i w tzw. Polsce Lubelskiej. Trafiali oni do obozów, by „odpracować” swoje „winy” • Jakub Ostromęcki opisuje bunty w łagrach – jak czołgi miażdżyły więźniów, którzy zdecydowali się rzucić wyzwanie sowieckiej władzy. • Piotr Zychowicz pisze, jak po zdobyciu Monte Cassino doszło do erupcji przemocy seksualnej wobec kobiet. Sprawcami byli kolorowi żołnierze francuskiej armii • Adam Makos, amerykański historyk, autor książki „Szpica” opisuje niezwykły szlak bojowy załogi amerykańskiego czołgu „Eagle 7”, którego kulminacyjnym momentem była walka z panterą na gruzach Kolonii. • Marek Gałęzowski przypomina historię „oficerów Beliny”, którzy walczyli od Legionów przez wojnę z bolszewikami i kampanię wrześniową do Powstania Warszawskiego • Sławomir Koper kreśli sylwetkę „Wielkiego Miszy” - Polaka, który w światowym filmie zrobił większą karierę niż Pola Negri. Poza tym wiele, wiele więcej! Najnowszy numer już w sprzedaży!