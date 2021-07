Królowa ludzkich serc. Pałac Kensington pamięta o Lady Di

Przygotowania do dzisiejszej uroczystości trwały miesiącami. Ogrodnicy zatrudnieni w pałacu Kensington mieli posadzić z tej okazji nawet 4 tysiące kwiatów. W odsłonięciu pomnika wzięli udział obaj synowie księżnej, co dla tabloidów stanowiło duże wydarzenie (od chwili wyjazdu księcia Harry’ego do Stanów Zjednoczonych, jego relacje z bratem i całą rodziną Windsorów miały ulec pogorszeniu). W Kensington nie był obecny książę Karol, księżna Kate ani Meghan, żona Harry’ego. Było natomiast rodzeństwo Diany, dwie siostry oraz brat. Ze względu na epidemię spotkanie miało skromny charakter. Ogrody pałacu Kensington, gdzie będzie można zobaczyć pomnik księżnej Diany, zostaną otwarte dla zwiedzających 2 lipca.

Młode lata

Diana przyszła na świat 1 lipca 1961 r. jako córka Edwarda Johna Spencera i jego żony Frances, hrabiego i hrabiny Althorp. Rodzice rozwiedli się szybko, bo już w 1969 r. Diana i jej młodszy brat Charles trafili pod opiekę ojca, który jednak nie poświęcał im wiele czasu.

Przyszłej żonie Karola w szkole nie wiodło się dobrze, miała podobno trudności z przyswajaniem wiedzy. Nie układało się jej także z ojcem. Diana pragnęła podobno zamieszkać z matką w Londynie, jednak hrabia Althorp nie wyrażał na to zgody. Sytuacja zmieniła się w 1979 r. – dzięki majątkowi, który odziedziczyła po zmarłej prababce, Diana kupiła mieszkanie w centrum Londynu, gdzie zamieszkała z przyjaciółkami.

Następca brytyjskiego tronu i Diana po raz pierwszy spotkali się w 1977 r. Później widywali się kilkukrotnie. Zaręczyny miały miejsce na zamku w Windsorze, w lutym 1981 r., a w lipcu tego samego roku, w Katedrze św. Pawła w Londynie odbył się ślub.

W 1982 r. na świat przyszedł następca tronu, książę Wilhelm, a dwa lata później drugi syn, Henryk.

Nieszczęśliwe małżeństwo

Zarówno media, jak obserwatorzy brytyjskiej rodziny królewskiej, a później także historycy zwracali uwagę, że małżeństwo Karola i Diany od początku nie było udane. Przyczyną mogły być m.in. problemy zdrowotne księżnej (bulimia i depresja), których, według niektórych źródeł, nie chciała leczyć.

Od początku małżeństwa Diana podejrzewała Karola o romans z Camillą Parker-Bowles. Jej zdjęcia miała odnaleźć w rzeczach męża już podczas miesiąca miodowego. Przez kilka lat ich związek wydawał się jednak całkiem poprawny. Aż do 1986 r., kiedy Karol niemal oficjalnie zaczął spotykać się z Camillą, choć przyznał się do tego dopiero 8 lat później. Diana nie była mu dłużna – jeszcze w tym samym roku nawiązała romans z oficerem Jamesem Hewittem, który uczył jej synów jazdy konnej.

Po kilku latach separacji, Diana i Karol otrzymali rozwód, w sierpniu 1996 r. Przez cały ten czas media donosiły o kolejnych skandalach wokół postaci Księcia Walii i jego (byłej już) żony.

Po rozwodzie Diana utrzymała prawo do używania tytułu księżnej Walii. Mogła także mieszkać w pałacu Kensington oraz wspólnie z Karolem wychowywać synów.

Wakacje 1997 r. Diana wraz z synami miała spędzić na Saint-Tropez, gdzie zaprosił ją przyjaciel i, jak donosiły media, kochanek, Dodi Al-Fayed. 31 sierpnia, uciekając przed paparazzi, Diana i Al-Fayed uderzyli w filar tunelu Alma w Paryżu. Fayed zmarł na miejscu, a księżna kilka godzin później w szpitalu.

Jej śmierć wstrząsnęła całą Wielką Brytanią. Tysiące ludzi przez kilka dni nieustannie czuwało pod pałacami Buckingham i Kensington, składano kwiaty oraz listy. 6 września, w Opactwie Westminsterskim odbył się pogrzeb. Transmisja uroczystości zgromadziła przed telewizorami nawet 2,5 miliarda ludzi.

Pamięć

Diana została zapamiętana przede wszystkim jako osoba o wielkim sercu i wspaniała matka. Angażowała się w działalność charytatywną i pomoc potrzebującym. Ludzie widzieli w niej „zwykłą” osobę, tak inną od odległych i niedostępnych członków rodziny królewskiej.

Lady Diana stała się także ikoną mody. Wiele noszonych przez nią strojów uznawanych jest dziś za kultowe – na aukcjach osiągają ceny setek tysięcy funtów.

Pomimo upływu lat, księżna Diana zajmuje nadal ważne miejsce w sercach tysięcy Brytyjczyków.