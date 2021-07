Zaginięcie, które do dzisiaj budzi emocje. Amelia Earhart – buntowniczka czy celebrytka?

Tajemnicze zaginięcie Earhart od lat rozpala dyskusje. Pośród różnych hipotez na temat tego, co mogło się stać ze słynną pilotką, pojawiają się nawet takie najbardziej fantastyczne, jak to, że została schwytana i latami przetrzymywana przez Japończyków albo sama, dobrowolnie postanowiła „zniknąć”, po czym wieść zwykłe życie na jakiejś prowincji. Wiele jednak wskazuje na to, że młoda i ambitna Amerykanka zginęła podczas lądowania na maleńkiej wyspie Howland na Pacyfiku.

Buntowniczka i celebrytka

Amelia Mary Earhart urodziła się 24 lipca 1897 w Atchison w stanie Kansas. Od młodych lat wykazywała przygodową i niezależną naturę – lubiła podobno chodzić po drzewach i zbierać owady. Nauka nie szła jej zbyt dobrze i kilka razy zmieniała szkoły. Chciała zostać pielęgniarką – zajmowała się nawet żołnierzami rannymi podczas I wojny światowej. To wówczas miała po raz pierwszy zetknąć się z pilotami i opowieściami o lataniu.

Pierwszy raz miała okazję lecieć samolotem w 1920 roku, co spowodowało, że sama postanowiła nauczyć się pilotować. Rok później, kiedy zaoszczędziła sporą sumę pieniędzy, kupiła swój pierwszy (i w niezbyt dobrym stanie) samolot, którego nazwała „Kanarkiem”. W 1923 r. miała już licencję pilota jako 16 kobieta na świecie.

Earhart nie latała zbyt często, traktowała to bardziej jako hobby. Pracowała wówczas w domu pomocy społecznej i pisywała do gazet.

Sponsorzy chcieli jednak, aby to właśnie ona, jako pierwsza kobieta przeleciała nad Oceanem Atlantyckim (rok wcześniej dokonał tego Charles Lindbergh). Zgodziła się, lecz w tym przedsięwzięciu była tylko pasażerem. Jej zadaniem było zarejestrowanie lotu. Niemniej, to właśnie to wydarzenie uczyniło z niej idolkę tysięcy ludzi na całym świecie, a jej nazwisko stało się coraz lepiej rozpoznawalne.

W 1931 r. wyszła za mąż za George’s Palmera Putnama, odpowiedzialnego za organizację słynnego lotu, który przyczynił się do jej popularności.

Kolejne rekordy

Earhart miała większe ambicje. Chciała przebyć Atlantyk samodzielnie. To zadanie udało się w maju 1932 r., w rekordowym czasie niecałych 15 godzin. Choć wylądowała nie tam, gdzie planowała (miał być Paryż, a trafiła do Irlandii), dla jej fanów nie miało to większego znaczenia - Ameryka dosłownie oszalała na jej punkcie.

Trzy lata później po raz kolejny zadziwiła cały świat przelatując samotnie z Hawajów do Kalifornii (odległość była większa niż z USA do Europy). Jeszcze w tym samym roku była pierwszą osobą, która poleciała samotnie z Los Angeles do Mexico City.

Rok 1937 miał przynieść podróż życia i ukoronowanie wszystkich jej dokonań. Planowała oblecieć Ziemię dookoła, wzdłuż równika. W podróż wyruszyła z nawigatorem Fredem Noonanem. 1 czerwca w Miami rozpoczęła się, licząca 47 tys. km podróż. W kolejnych tygodniach lądowali kilka razy na tankowanie.

2 lipca wyruszyli z Nowej Gwinei, poruszając się cały czas w kierunku wschodnim. Celem była wyspa Howland oddalona o 4,2 tys. km, trudna do zlokalizowania. Pomocą w nawigacji były dwa oświetlone amerykańskie statki. Earhart miała również kontakt radiowy z kutrem amerykańskiej straży wybrzeża. Jej ostatni komunikat dotyczył kończącego się paliwa. Później oznajmiła jeszcze: „Uciekamy na północ i południe”.

Amerykanie podjęli szeroko zakrojone poszukiwania, na które wydali kilka milionów dolarów, lecz niczego nie odnaleźli. Opinia publiczna musiała przyjąć do wiadomości, że para pilotów utonęła, choć nie brakowało głosów, że uda się ich jeszcze odnaleźć, gdyż – być może – rozbili się na innej, niż Howland wyspie.

Feministka?

Earhart, jak się często podkreśla, miała być wzorem dla ruchu emancypacji kobiet w USA. Sama pilotka deklarowała, że wiedzie niezależne życie i zachęcała inne kobiety do odrzucenia „restrykcyjnych norm społecznych”.

Jednak to właśnie mąż zabiegał o jej popularność, promując celebrytkę. Przez lata wytworzył jej wizerunek, bardzo precyzyjnie określając nawet, w jaki sposób powinna się zachowywać oraz uśmiechać podczas publicznych wystąpień.

Dzięki jego staraniom, wydano książkę autorstwa Earhart oraz zaproszono ją do wygłoszenia serii wykładów. Amelia stała się twarzą kilku kampanii reklamowych – promowała m.in. papierosy Lucky Strike, za co otrzymała potężne honorarium (ale także została skrytykowana przez część fanów i innych sponsorów). Stworzyła także własną linię ubrań i bagażu. Jej inicjały na logo umieszczonym na licznych przedmiotach przyciągały uwielbiających ją fanów i okazały się świetnym biznesem.