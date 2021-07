Sprawiedliwy wśród Narodów Świata – wręczono odznaczenia

Medale i dyplomy wręczyła charge d'affaires Ambasady Izraela, Tal Ben-Ari Yaalon. Uroczystość odbyła się w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Udział w niej wzięli m.in. marszałek Senatu RP, Tomasz Grodzki oraz Naczelny Rabin Polski, Michael Schudrich.

Odznaczenia przyznano śp. Adolfowi i Annie Kiszło oraz ich córce Mariannie, śp. Tadeuszowi i Mariannie Gnoińskim, a także śp. Mikołajowi i Ninie oraz śp. Ignacemu i Justynie Piotrowskim. W ich imieniu odebrali je członkowie rodzin.

Adolf i Anna Kiszło oraz ich córka Marianna przez ok. 14 miesięcy (od lutego 1943 r. do jesieni 1944) we wsi Jatwieź Duża w woj. podlaskim ukrywali Symchę Lazara, Mosze Tiktina, Layzera Marinberga i Itsche Berl Farbsztaina.

Tadeusz i Maria Gnoińscy ocalili Piotra Graffa (Pośniaka).

Ignacy i Justyna Piotrowska, rodzice Mikołaja Piotrowskiego oraz jego żona Nina Piotrowska od połowy 1942 do końca 1943 r. ukrywali Henryka i Paulinę Grabskich.

Odnaczenie Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym nadawanym nie-Żydom. Jest przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem w Jerozolimie. Widnieje na nim napis: "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat".

O przyznawaniu medalu zdecydował Kneset w roku 1963. Spośród wszystkich narodowości, Polakom przyznano największą liczbę odznaczeń (ponad 7,1 tys.).