Warszawa: IPN odkrył kolejne szczątki ludzkie na terenie dawnego więzienia

Obecnie na terenie Toledo trwają kolejne poszukiwania ofiar. Podczas poprzednich prac eksperci odnaleźli tam szczątki 19 osób. – W tej chwili stoimy już przed dołem, gdzie ujawniliśmy szczątki kolejnego człowieka, rysują się zarysy kolejnych jam grobowych. Przed nami jeszcze tydzień pracy, podczas którego będziemy badali obszar znajdujący się na terenie dawnego ogrodu więziennego, tuż przy starym fragmencie zachowanego muru – powiedział prof. Krzysztof Szwagrzyk. – Możemy zapewnić, że jak zawsze, dopóki całego obszaru nie przebadamy, te działania nie będą zakończone. Wierzymy, że ujawnimy nie tylko te szczątki, które dzisiaj odkryliśmy, ale że będzie ich znacznie więcej – dodał wiceszef IPN.



Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN przypomniało też, że w czerwcu 2020 r. - podczas prac budowlanych prowadzonych na terenie dzisiejszego osiedla przy ul. Namysłowskiej - udało się zabezpieczyć ujawnione szczątki pierwszych trzech osób. "Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń zespół Biura we wrześniu ub. roku przeprowadził kilkutygodniowe badanie okolicznego obszaru. To właśnie podczas tego etapu odkryto szczątki kilkunastu osób"– poinformowano. "Powracamy, aby dokładnie przebadać dalszą część terenu. Obecnie zostanie przebadany teren, gdzie zlokalizowano więzienny ogród, a gdzie – według relacji świadków – miało dochodzić do tajnych pochówków" – dodano.



Więzienie Karno-Śledcze Warszawa III (Toledo) to więzienie Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD istniejące od chwili wejścia w 1944 r. wojsk sowieckich na warszawską Pragę. Było znane z wyjątkowo brutalnych przesłuchań.