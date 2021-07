Prezes ukraińskiego IPN: I UPA, i AK miały krew na rękach

Maciej Pieczyński: Stwierdził pan, że działalność Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej pod kierownictwem Wołodymyra Wiatrowycza zmierzała w „niewłaściwym kierunku”. Co ma pan do zarzucenia swojemu poprzednikowi?

Anton Drobowycz: Z uwagi na etykę zawodową postaram się odpowiedzieć w możliwie wyważony sposób. Przede wszystkim jestem człowiekiem o poglądach liberalnych. Daleki jestem od radykalizmu przypisywanego Wołodymyrowi Wiatrowiczowi w Polsce. Uważam, że w kwestii pamięci historycznej trzeba stawiać na dialog z przedstawicielami różnych opcji. Tego wcześniej zabrakło. Dobrym przykładem jest kwestia dekomunizacji. Mój poprzednik nie był zbyt otwarty na dyskusję ze środowiskami artystów, ludzi kultury, którzy postulowali, by zamiast demontować pomniki słusznie minionej epoki, przekazać je np. do muzeum.

Które tradycje, postaci, wydarzenia są dla pana najważniejsze? Słowem: jaki jest dekalog polityki historycznej Antona Drobowycza?

Kierunki działalności UIPN określa ukraińskie ustawodawstwo. To nie jest koncert życzeń zwykłego urzędnika państwowego, którym jestem. Główne cele to zachowanie miejsc pamięci i opieka nad nimi, walka ze spuścizną reżimów totalitarnych: nazistowskiego i komunistycznego, wspieranie dialogu na temat przeszłości, popularyzacja historii, upowszechnianie dostępu do archiwów. Najważniejszym zadaniem instytutów pamięci narodowej w krajach postkomunistycznych, takich jak Ukraina czy Polska, jest oczywiście troska o tę pamięć, która w czasach sowieckiej dominacji była zafałszowana, wykrzywiona. Komuniści zrobili wiele, aby świat nie usłyszał o walce wyzwoleńczej naszych narodów…

Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na te epizody, które są najsłabiej zbadane przez historyków, na te postaci i te organizacje, które albo zostały zapomniane, albo zdyskredytowane przez komunistyczną propagandę. Chcę więc przypominać o antysowieckich powstaniach chłopskich, buntach przeciwko kolektywizacji w okresie wielkiego głodu, ale też o ukraińskiej rewolucji lat 1917–1921, kiedy to walczyliśmy o swoją państwowość. Wreszcie: bardzo ważny jest dla mnie temat Cudu nad Wisłą. Udział Ukraińców w wojnie polsko-bolszewickiej to nad Dnieprem wciąż bardzo mało znany fakt. A szkoda.

Nie wspomniał pan o OUN i UPA. Czy Stepan Bandera, Roman Szuchewycz i Kłym Sawur to według pana bohaterowie narodowi Ukrainy?

Państwo powinno w możliwie najmniejszym stopniu zajmować się heroizacją konkretnych postaci historycznych. Wyjątkiem jest prezydent, który przyznaje oficjalnie tytuł bohatera Ukrainy. Kult działaczy politycznych czy dowódców wojskowych ociera się o niebezpieczną ideologizację, nawiązującą do mrocznych czasów totalitaryzmu. W realiach ukraińskich gloryfikacja na szczeblu państwowym uczestników współczesnej wojny rosyjsko-ukraińskiej jest zrozumiała, ale i tu trzeba zawsze zwracać uwagę na fakty i przestrzeganie prawa. Wobec postaci historycznych musimy natomiast zachować maksymalny obiektywizm i bezstronność. Obywatele mojego kraju mają prawo do wyznawania najróżniejszych poglądów. Na Ukrainie nie może być żadnej dominującej, powszechnie obowiązującej ideologii. Bohaterami stają się konkretni ludzie nie dlatego, że tak zadecydowała machina państwowa, ale dlatego, że tak uznało społeczeństwo.

Ale czy dla pana, osobiście, Bandera, Szuchewycz i Kłym Sawur są bohaterami?

To są postaci historyczne, które mają swoje miejsce w dziejach Ukrainy. Na poziomie UIPN były podejmowane próby ich heroizacji, co jednak wywołało pewne kontrowersje. Społeczeństwo różnie ich ocenia. Dla jednych to wielcy bohaterowie. Inni nie mają na ten temat zdania. Do tego dochodzi specyfika regionalna – wiadomo, że na zachodzie kraju Bandera czy Szuchewycz cieszą się większą sympatią niż na wschodzie. Jeśli chodzi o aspekt prawny, to w świetle obowiązującego ustawodawstwa członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińskiej Wojskowej Organizacji oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii, uczestniczący w walkach w czasie drugiej wojny światowej, uważani są za bojowników o niepodległość Ukrainy. Wciąż jednak trwa debata na temat oceny tych postaci – im więcej tego typu dyskusji, tym lepiej dla prawdy o naszej przeszłości.

Wciąż nie odpowiedział pan na moje pytanie. Powtórzę: jak pan ocenia te postaci?

Nikt nie ma prawa narzucać innym własnej opinii na ten czy inny temat. Uważam, że Bandera, Szuchewycz i Kłym Sawur to postaci problematyczne dla historii Ukrainy. Bezsprzecznie byli bojownikami o niepodległość mojego kraju. To byli odważni ludzie, którzy walczyli o Ukrainę, ale ja nie podzielam wielu ich decyzji i metod.

Pośrednio Bandera, a bezpośrednio Szuchewycz i Kłym Sawur odpowiadają za rzeź wołyńsko-galicyjską. Czyli za śmierć ponad 100 tys. osób, które zginęły tylko dlatego, że były pochodzenia polskiego. Czy zgadza się pan, że „tragedia wołyńska”, by użyć popularnego nad Dnieprem eufemizmu, była ludobójstwem?

Mówią państwo o 100 tys. ofiar, ale ta liczba została ustalona przez polityków, a w środowisku akademickim nadal toczy się debata na temat liczby ofiar śmiertelnych. To jest kwestia badań archiwalnych i naukowych, a nie decyzji parlamentarnych. Z drugiej strony, ludobójstwo to kategoria prawa międzynarodowego. Są odpowiednie instancje, które mogą tak ocenić konkretną zbrodnię. Określenie w języku ukraińskim „tragedia wołyńska” w percepcji Ukraińców nie umniejsza cierpienia ani nie rozmywa odpowiedzialności osób zaangażowanych w zbrodnię. Słowo „tragedia” oznacza ogólnonarodowe nieszczęście spowodowane ostrym, niemożliwym do pogodzenia konfliktem, wysoki stopień katastrofy. Trzeba oddać cześć ofiarom. Nie zapominajmy jednak, że do zbrodni dochodziło po obu stronach konfliktu. UPA mordowała polską ludność cywilną, AK natomiast – ukraińską ludność cywilną.

Nikt w Polsce nie zaprzecza, że ginęli również Ukraińcy. Ale nie można porównywać…

Dlaczego?! Zarówno OUN czy UPA, jak i AK to były formacje podziemia niepodległościowego, które dopuszczały się zbrodni na cywilach!

Nie można porównywać odgórnie zaplanowanej przez OUN i UPA masowej akcji eksterminacyjnej z akcjami odwetowymi czy pojedynczymi zbrodniami ze strony polskiej.

Po pierwsze, polskie zbrodnie też były zaplanowane. Po drugie, mówi pan o „akcjach odwetowych”. Czyli uważa pan, że słuszna jest zasada „oko za oko, ząb za ząb”?

Nie. Nie usprawiedliwiam polskich zbrodni, tylko tłumaczę, że doszło do nich w odpowiedzi na ukraińskie zbrodnie. A to ma znaczenie.



Rywalizacja o to, kto poniósł więcej ofiar, to bardzo nieuczciwa, niemoralna konkurencja. Powinniśmy się zgodzić, że zbrodnie dokonywane przez zbrojne formacje na bezbronnych ludziach są godne potępienia niezależnie od tego, kto był ich sprawcą.

Niemoralne jest stawianie znaku równości pomiędzy zbrodnią a zemstą za zbrodnie. Czy zgadza się pan z tezą Wołodymyra Wiatrowycza, że od 1939 do 1947 r. trwała tak naprawdę jedna wojna polsko-ukraińska?

Nie, ponieważ nie istniało wówczas ani polskie, ani ukraińskie państwo. Dlatego można raczej mówić o konflikcie etnicznym, w którego trakcie zginęły tysiące cywilów obu narodowości. Zarówno polskie, jak i ukraińskie ofiary zasługują na taki sam szacunek. Zamiast się kłócić, powinniśmy wzajemnie wybaczyć sobie krzywdy i zrobić wszystko, aby ta hańba nigdy więcej się nie powtórzyła.

Ofiarom należy się taki sam szacunek, ale sprawców już zrównywać ze sobą nie sposób. Liczne dokumenty: raporty dowódców UPA z przeprowadzonych akcji, „pozytywna ocena” rzezi na Wołyniu przez Szuchewycza, a nawet pisma teoretyczne Mychajły Kołodzińskiego z czasów przedwojennych świadczą o tym, że wydarzenia lat 1943–1944 były odgórnie zaplanowaną akcją, której celem była likwidacja ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji. Nie ma dowodów, by zbrodnie na Ukraińcach były równie metodyczną, konsekwentnie zorganizowaną akcją ludobójczą.

Czy pan kiedyś słyszał o wsi Pawłokoma?!

Tak, wiem, że Polacy wymordowali tam ludność ukraińską.

Celem polskiego oddziału była całkowita likwidacja ukraińskiej wsi! Czy to przypadek? Czy może jednak zorganizowana ludobójcza akcja?

Najpierw był Wołyń, potem była Pawłokoma. Nie usprawiedliwiam zbrodni, tylko podaję istotną w tej sprawie chronologię.

Pańskie „ale” to jest pewien rodzaj usprawiedliwienia zbrodni. Ja naprawdę nie twierdzę, że Ukraińcy byli całkowicie niewinni. Mówię tylko, że zbrodniarz wojenny jest zbrodniarzem wojennym niezależnie od narodowości.

To może osądźmy samych zbrodniarzy. Na przykład „Kłyma Sawura”, organizatora akcji antypolskiej na Wołyniu.

Albo Stanisława Basaja z Batalionów Chłopskich, który brał udział w zbrodni w Sahryniu. Trzeba przeprowadzić rzetelne śledztwa. Musimy za wszelką cenę uniknąć bolszewickiej praktyki, jaką jest tzw. odpowiedzialność zbiorowa. W przeciwnym wypadku będziemy musieli uznać, że wszyscy Ukraińcy są mordercami albo że wszyscy Polacy.

Ja nic takiego nie powiedziałem. Nie oskarżam narodu, tylko konkretnych sprawców, których narodowość jednak ma znaczenie.

Potępiając zbrodnie wojenne, trzeba potępić również tych, którzy ludobójczymi metodami odpowiadają na ludobójcze metody. Ponadto nie zapominajmy o antyukraińskiej polityce władz międzywojennej Polski. Bereza Kartuska, pacyfikacje wsi, burzenie cerkwi, potem tragedia wołyńska, polskie zbrodnie, wreszcie powojenna polityka polskich komunistów. To wszystko jeden łańcuch dziejów. Nie możemy przymykać oczu na te jego ogniwa, które nam nie pasują do założonego z góry obrazu. Nie możemy wyrywać wydarzeń z kontekstu. Musimy znać nie tylko skutki, lecz także przyczyny zbrodni…

Oczywiście, antyukraińska polityka II Rzeczypospolitej może pomóc odpowiedzieć na pytanie o przyczyny Wołynia. Ale jakakolwiek by była, żadne działania ówczesnych polskich władz nie mogą usprawiedliwiać ludobójstwa dokonanego przez UPA.

Zgoda. Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają kogoś, kto zabił niewinne dziecko. Nawet jeśli zrobił to z zemsty. To dotyczy zarówno Polaków, jak i Ukraińców. Naszym zadaniem jest opowiedzieć o tym, jak doszło do tej tragedii – po to, aby nigdy więcej do czegoś podobnego nie doszło. Wszyscy potępiamy ludobójcze akty, ale z jakiegoś powodu ciągle do nich dochodzi. Moim zdaniem dzieje się tak dlatego, że zamiast skupić się na samym zjawisku zła, dzielimy ludzi na ofiary i zbrodniarzy, pogłębiając tylko nienawiść. To jest droga donikąd. I wielkie ryzyko, że ludobójstwo się powtórzy.

A może winne nie jest abstrakcyjne zło, tylko konkretna ideologia? Może trzeba przyznać, że ideologia ukraińskiego nacjonalizmu, której celem była depolonizacja Wołynia i Galicji, była z gruntu zbrodnicza?

Na każdego ukraińskiego nacjonalistę znajdę panu polskiego nacjonalistę, któremu też można zarzucić zbrodnicze idee. Możemy się tak wykłócać bez końca. To nie ma sensu. Przyznajmy po prostu, że zarówno UPA, jak i AK miały krew na rękach.

AK nie planowała masowych akcji eksterminacyjnych…

Co pan opowiada?! AK niszczyła całe ukraińskie wsie! To były zaplanowane akcje, są na to dokumenty. Trzeba dokładnie zbadać zbrodnie obu stron. Bez wyjątków!

Zmieńmy temat. Ekshumacje polskich ofiar znów zostały zablokowane z powodu zamieszania wokół tablicy na górze Monasterz, upamiętniającej upowców poległych w walkach z NKWD…

Tablica została ufundowana legalnie, przez polskie władze, za zgodą Andrzeja Przewoźnika, ówczesnego sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Warszawa nie była w stanie zagwarantować bezpieczeństwa tego upamiętnienia, są więc uzasadnione wątpliwości co do tego, czy Warszawa jest gotowa do konstruktywnego dialogu w sferze pamięci historycznej…

Podobnie jak wcześniej Wiatrowycz, proponuje pan opcję „wszystkie za wszystkie”. Czyli zgodna legalizacja wszystkich miejsc pamięci – polskich na Ukrainie i ukraińskich w Polsce. Tyle że trudno porównywać groby polskich ofiar na Wołyniu z pomnikami UPA na Podkarpaciu. Co innego miejsca pochówku, co innego symbolika wychwalająca konkretną formację wojskową, odpowiedzialną za masowe zbrodnie…

Polska musi zrozumieć, że Ukraina jest niepodległym państwem i wymaga pełnej symetrii we wzajemnych relacjach. Możemy się zgodzić na likwidację pomników UPA w Polsce, ale to oznacza, że na Ukrainie nie będzie ani jednego upamiętnienia poświęconego AK. Układ „wszystkie za wszystkie” jest dla was bardziej korzystny niż dla nas. Na Ukrainie jest bowiem więcej polskich nielegalnych upamiętnień niż ukraińskich w Polsce.

Czy jest coś, co w sferze polityki historycznej może połączyć Polskę i Ukrainę?

Jeśli zintensyfikujemy pracę na poziomie historyków, to nawet Wołyń może nas połączyć – będziemy przecież wspólnie pracować nad odkrywaniem prawdy na temat przeszłości. Wspominałem już o Cudzie nad Wisłą – to jest niewykorzystana szansa na polepszenie naszych wzajemnych relacji. Wspaniały temat – Polacy i Ukraińcy wspólnie obronili Europę przed nawałą bolszewicką! U was to historia powszechnie znana. U nas – niestety wciąż biała plama.

W tym roku UIPN wydaje komiks poświęcony konkretnym epizodom Bitwy Warszawskiej. Rok 1920 uczy nas tego, że musimy jednoczyć się przeciwko wspólnemu wrogowi, którym zawsze był, jest i najpewniej będzie Moskwa. Zamiast się kłócić, powinniśmy wspólnie opowiadać światu, jak wielkim zagrożeniem jest Rosja. Już Taras Szewczenko pisał z gorzkim wyrzutem, zwracając się do Kozaków, którzy bezrefleksyjnie przyczynili się do upadku Rzeczypospolitej – „Prawda wasza: Polska upadła i was zgniotła!”. Tak samo, gdy Warszawa zawierała z Moskwą układy, które prowadziły do podziału ziem ukraińskich, zawsze kończyło się to w końcu źle dla Polski. Wyciągajmy wnioski ze wspólnej historii.

dr Anton Drobowycz – prezes Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej