Imperialne zapędy Francji i dyktatorzy, którzy doprowadzili Afrykę na skraj przepaści

Największy konflikt po II wojnie światowej rozegrał się w Afryce – o czym chyba wiele osób nie ma pojęcia. II wojna w Kongu, zwana też wielką wojną afrykańską rozgrywała się w latach 1998-2003, lecz poprzedziły ją niemal równie krwawe lata i liczne mniejsze konflikty. W ciągu kilku lat zginęło w Afryce około 6 mln osób, a kilka milionów – ile dokładnie, nikt nie wie – zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Skutki tamtego konfliktu odczuwane są do dzisiaj.

Hutu i Tutsi

Po 1994 roku sytuacja w centralnej Afryce była bardzo niestabilna. W Rwandzie dopiero co zakończyła się krwawa rozprawa Hutu z Tutsi, w wyniku której doszło do ludobójstwa – zginęło milion ludzi z grupy etnicznej Tutsi. Aby rozprawić się z reżimem Hutu, do kraju ruszyły oddziały Paula Kagame – przywódcy Rwandyjskiego Frontu Wyzwoleńczego, zbrojnego ramienia Tutsi, które formowało się na terytorium Ugandy. Po zwycięstwie wojsk Kagame nad rządami Hutu, z kraju uciekło 1,5 mln ludzi, współodpowiedzialnych czy uczestniczących w ludobójstwie, w obawie przed zemstą ze strony nowych władz – ci z kolei uciekli do Zairu (od 1997 roku Demokratyczna Republika Konga, DRK).

Wojna w Rwandzie przyczyniła się tym samym do migracji ogromnej ilości ludzi – najpierw Tutsi próbowali ratować się przed masowymi mordami, osiedlając się w Ugandzie, a później Hutu, bojąc się odwetu, uciekali do Zairu. Ponad 2 mln ludzi (!) żyło więc na obczyźnie, bojąc się wrócić do kraju. Przy granicy z Rwandą powstały ogromne slumsy, obozy dla uchodźców, do których szerokim strumieniem lała się pomoc humanitarna. Ludzie, mimo wielomilionowej pomocy nie odczuwali jednak poprawy swojego losu, gdyż pieniądze w „magiczny sposób” lądowały w kieszeniach tych, którzy mieli tymi środkami zarządzać, nie zaś u tych, którzy tych pieniędzy naprawdę potrzebowali. Kryzys był coraz bliżej, a napięcia rosły.

Ten, który pozostawia za sobą zgliszcza

Cały region był zresztą od dawna niespokojny. W Zairze (dzisiejsza DRK) rządził Mobutu Sese Seko, a właściwie Joseph-Désiré Mobutu. Sese Seko było przydomkiem pochodzącym z jego rdzennego języka ngbandi, który oznaczał: „Wszechpotężny wojownik, który nie zaznał porażki z powodu swej niezwykłej wytrzymałości i niezłomnej woli i który, krocząc od zwycięstwa do zwycięstwa, pozostawia za sobą zgliszcza” – tak właśnie kazał się tytułować.

Początkowo ulubieniec Zachodu. To w końcu właśnie on w roku 1960 obalił znienawidzonego komunistę, Patrice’a Lumumbę, którego usunięcie ze urzędu prezydenta inspirowały Stany Zjednoczone, Francja i Belgia. Mobutu miał być ich człowiekiem, który zagwarantuje, że Kongo nie dostanie się w ręce komunistów - przekształcił je zaś w prywatny folwark. Był gorącym zwolennikiem (rozumianego po swojemu) afrykanizmu. W roku 1971 nakazał zmianę wszystkich nazw własnych w państwie – od nazwy kraju, którą zmienił z Konga na Zair, poprzez nazwy miejscowości (np. stolicę przemianowano z Leopoldville na Kinszasę), aż po… nazwiska. Ludzie mieli dwie doby, aby zmienić sobie nazwiska na afrykańskie. Sam przywódca nakazał się tytułować Sese Seko. Wkrótce wprowadził kult jednostki i ogłosił idee „mobutyzmu” – swojej własnej ideologii. Należało odrzucić wszystko, co europejskie i co przypomina o epoce kolonializmu.

Kongo było i jest krajem bardzo bogatym, a raczej: mogłoby być. Dysponuje wieloma cennymi kopalinami. Wydobywa się tam diamenty, złoto, srebro, miedź, nikiel, tantal, kobalt, uran i ropę naftową. Jest największym na świecie producentem kobaltu oraz posiada 30 procent światowych zasobów diamentów. Wszystko to wskazywałoby, że mieszkającym tam ludziom powinno się żyć jak w raju. Niestety. Przez lata sytuacja gospodarcza była katastrofalna. Mobutu prowadził grabieżczą politykę surowcową. Na wydobyciu zarabiała garstka najbliższych współpracowników przywódcy i on sam. Ludzie codziennie ryzykowali życie w kopalniach należących do kilku milionerów, a jednocześnie sami wciąż żyli w nędzy, gdyż otrzymywali bardzo skromne pensje.

W latach 90. w Zairze było wiele miejsc, gdzie samochód widywano częściej w okresie belgijskiej kolonizacji, aniżeli rządów Mobutu. Budowane w latach 40 i 50-tych drogi asfaltowe czy tory kolejowe zarastały lasem, aż w końcu trudno było je dostrzec w otaczającym buszu. Mobutu samodzielnie odciął swoich „poddanych” od takich luksusów jak samochody, asfalt, linie telefoniczne czy prąd elektryczny. Zrobił to nie tyle nawet z obrzydzenia do takich wynalazków, lecz po prostu dlatego, że nie uważał za potrzebne wydawać pieniędzy na utrzymanie takiej infrastruktury – kto by się przejmował jakimiś wieśniakami ze środka dżungli, którzy do najbliższego miasta mieli kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów? Na pewno nie Mobutu.

Do takiego Zairu wyruszyli w 1994 roku Hutu z Rwandy. Zairu, gdzie na porządku dziennym była przemoc, a sami Zairańczycy nie mieli, co jeść. Zairu, gdzie rządzili lokalni watażkowie, gdyż władza centralna znajdowała się w odległej o 2,2 tys. kilometrów stolicy.

Mobutu rządził Kongiem od 1960 roku. Były lata 90. i choć większość krajów świata – łącznie z USA, które kiedyś tak go ceniły – odcinały się od związków z szalonym przywódcą Zairu, był jeden kraj, który wciąż bardzo intensywnie go promował: Francja.

Francuskie interesy w Afryce

Francja, kraj posiadający niegdyś ogromną ilość kolonii i rządzący bez mała jedną trzecią Afryki wciąż nie mogła (i tak naprawdę dotąd nie może) pogodzić się z utratą dawnych posiadłości. Kongo, co prawda, nigdy francuskie nie było, lecz z racji używanego tam języka francuskiego, Paryż zaliczał potężne państwo w centrum Afryki, do swojej strefy językowej, a tym samym do swojej strefy wpływów. Podobnie jak Rwandę i Burundi – to także były kiedyś kolonie Belgii, gdzie mówiono po francusku.

W przypadku Rwandy Paryż zaczął mieć jednak problem – Paul Kagame, nowy prezydent wywodzący się z Tutsi, choć nie usunął francuskiego z przestrzeni publicznej, to coraz bardziej zaczął lansować powszechne używanie języka angielskiego. Poza tym był ulubieńcem Stanów Zjednoczonych i powszechnie uważany za tego, który zakończył rwandyjskie ludobójstwo. Niestety – dla Paryża – zaczął wymykać się ich wpływom. Hutu byli Francji zdecydowanie bardziej posłuszni i to za nimi, niedawnymi ludobójcami przecież, po cichu wzdychano we Francji. W listopadzie 1994 roku podczas szczytu francusko-afrykańskiego w Biarritz (Francja) prezydent Jacques Chirac uczcił minutą ciszy nieżyjącego rwandyjskiego, należącego do Hutu, prezydenta, Juvénala Habyarimanę (prowadził on bardzo ostrą rasistowską politykę wymierzoną w Tutsi). Ani słowem francuski prezydent nie zająknął się natomiast na temat ofiar ludobójstwa i ponad milionie zabitych Tutsi.

Francuzi chcieli, aby wiodącą postacią w środkowej Afryce stał się popierany przez nich Mobutu – był przywódcą potężnego kraju, stało za nim wojsko i wielkie pieniądze. Stanowił on konkurencję dla popieranego przez Stany Zjednoczone, Yoweri Museviniego, prezydenta Ugandy, który wyrastał wówczas na głównego rozgrywającego w regionie (swoją drogą, Museveni rządzi Ugandą od 1986 roku do teraz i na razie nic nie zapowiada zmian).

Francuzi bardzo chcieli odzyskać znaczenie i wpływy w środkowej Afryce. Kiedy w 1994 roku Stany Zjednoczone zaproponowały organizację konferencji w sprawie Rwandy na terytorium Tanzanii (anglojęzycznej), to Francuzi i Mobutu odrzucili ten pomysł.

Hutuland

Tymczasem w Zairze, w prowincji Kiwu, przy granicy z Rwandą uciekinierzy Hutu, bojący się odwetu ze strony Tutsi, utworzyli własnej quasi-państewko, które historyk Martin Meredith określił kiedyś roboczo jako „Hutuland”. Hojnie dotowane przez samego Mobutu oraz liczne organizacje międzynarodowe. I tu ciekawostka – przeważająca większość organizacji międzynarodowych, które wysyłały pomoc biednym, dopiero co zabijanych Rwandyjczykom, lądowała nie w samej Rwandzie i u ludzi, którym wymordowano całe rodziny i spalono domy, ale właśnie w ogromnym obozie dla uchodźców w Zairze. Dbał o to bardzo skrupulatnie również sam Mobutu, który miał być pośrednikiem w przekazywaniu środków pomocowych. Nie wysyłał ich przecież do Kigali i znienawidzonego Paula Kagame. Część pieniędzy zostawił sobie, za inną część kupił trochę broni własnemu wojsku, a resztę wysłał komendantom Hutu zarządzającym obozem w Kiwu. Biznes kręcił się przez dłuższy czas, a zachodnie agencje pomocowe miały czyste sumienie i mogły pochwalić się, że COŚ robią, pomagając głodującej i umęczonej Rwandzie.

Jednocześnie sami Hutu z Kiwu rośli w siłę. Obóz był zarządzany przez wojskowych, którzy regularnie zakupywali broń i rekrutowali nowych członków do swoich oddziałów. W latach 1995-1996 było to już około 50 tysięcy regularnego wojska. Atakowali oni sporadycznie, choć regularnie terytorium Rwandy, a także mordowali Tutsi zamieszkałych w Zairze.

Ataki na Tutsi nasilały się. W końcu do Hutu dołączyły także siły zairskie. Ludzi mordowano tylko dlatego, że należeli do takiej, a nie innej grupy etnicznej. Tutsi stali się wrogiem numer jeden także w całym wschodnim Zairze. Choć mało który spośród zairskich Tutsi mieszkał kiedykolwiek w Rwandzie, to wszyscy oni stwierdzili, że o pomoc i ratunek mogą zwrócić się tylko do Paula Kagame, prezydenta Rwandy.

W lipcu 1996 roku Kagame przebywał z wizytą w Waszyngtonie. Poinformował wtedy wprost prezydenta Billa Clintona, że jeżeli społeczność międzynarodowa nie zareaguje na ludobójcze ataki na Tutsi w Zairze i Rwandzie, to on sam rozprawi się z wrogiem. Stanowisko Kigali poparł także Museveni z Ugandy. Waszyngton nie zaakceptował takiego rozwiązania, ale też się mu nie sprzeciwił. Kagame zaczął szykować się do wojny.

Wojna afrykańska

Wystarczy spojrzeć na mapę, aby dostrzec dysproporcje: maleńka Rwanda postanowiła rzucić wyzwanie ogromnemu Zairowi. Starcie Dawida z Goliatem. Jednak tak jak w przypadku biblijnej opowieści, tak w trakcie II wojny w Kongu, zwanej też wielką wojną afrykańską, to nie wielkość zdecydowała o zwycięstwie.

Kagame nie ukrywał, że jego celem jest nie tylko rozprawienie się z ludobójczymi bojówkami i rozbicie ich, ale także zmiana sytuacji w Zairze i obalenie Mobutu. Wsparcia od razu udzieliła Uganda i RPA, dla których Mobutu był już tylko reliktem przeszłości, którego należało się pozbyć. Wkrótce dołączyła też Angola, która miała z Mobutu „osobiste” porachunki z czasów własnej wojny o niepodległość.

To samo zamierzenie chcieli zrealizować także zairscy przeciwnicy Mobutu. Na ich czele stał Laurent-Désiré Kabila, który w listopadzie 1996 roku ogłosił, że idzie na Kinszasę. W Zairze rozpętała się wojna domowa – wojska rządowe co rusz ścierały się z oddziałami Kabili. W tym czasie Mobutu, chorujący na raka, przebywał na leczeniu w Europie i coraz bardziej tracił kontakt z rzeczywistością. Jednak nawet wówczas Francja nie zamierzała rezygnować z popierania jego reżimu. Prezydent Chirac oficjalnie mówił, że Francja będzie interweniować w obronie rządów Mobutu. Zrobiła to – wysyłając na wojnę w Kongo opłaconych przez siebie 300 Serbów, którzy dopiero co brali udział w wojnie w Jugosławii.

Dla Mobutu wojna od początku była właściwie przegrana. Na nic zdała się pomoc Francji. Wojska rządowe były skorumpowane i coraz słabsze, a armia Kabili zdeterminowana i wspierana przez rwandyjskie oddziały Paula Kagame. Po ośmiu miesiącach walk Kabila zdobył Kinszasę, stolicę. Mobutu nie był bezpieczny w żadnym miejscu Konga, wsiadł zatem w samolot z najbliższą rodziną i uciekł do Maroka. 17 maja 1997 roku Laurent Kabila został prezydentem Zairu, którego nazwę zmienił na Demokratyczna Republika Konga.

Początkowo uważano go za zbawcę całego regionu i powiew świeżości w skostniałym starymi układami Kongu. Okazał się jednak kolejnym tyranem, postacią bez osobowości, a do tego bez zaplecza politycznego i partii. Jego posunięcia były, de facto, kontrolowane przez Rwandę. To Paul Kagame rozdawał karty, podczas gdy Kabila skupił się na utrzymaniu poprzez terror i prześladowania trzęsącego się wciąż w posadach kraju. Ten układ nie trwał jednak długo – Kongijczycy zaczęli buntować się przeciwko wszechobecnym wpływom Rwandyjczyków. Kabila zaczął więc tę samą grę, co nie tak dawno Mobutu – uderzył w Tutsi. Ataki na nich rozpoczęły się na nowo, całe wschodnie DRK ponownie się zapaliło.

Był to początek kolejnego, czy raczej kontynuacja poprzedniego, konfliktu, w którym udział wzięło łącznie 8 państw i liczne bojówki. W literaturze zapisała się jako II wojna w Kongu lub wielka wojna.

Trwała do roku 2003, a w jej wyniku śmierć poniosło 5,5 miliona ludzi, a kilka milionów odniosło rany, straciło domy i musiało opuścić swoje miejsce zamieszkania. Był to największy konflikt od czasu zakończenia II wojny światowej.

