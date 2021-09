„Maluch”. Fiat 126p. Mały samochód – wielkie marzenie

Fiat 126p, zwany potocznie Maluchem, był produkowany w latach 1973-2000. Ostatni samochód tego typu zjechał z taśmy 22 września 2000 roku. Maluch był produkowany przez firmę Fiat i na licencji przez polską Fabrykę Samochodów Małolitrażowych (od 1992 roku – Fiat Auto Poland) w Bielsku-Białej i w Tychach. We Włoszech jego produkcję zakończono 20 lat wcześniej, w 1980 roku. Był on następcą produkowanego od 1957 roku Fiata 500 Nuova.

Fiat 126p miał zamontowany z tyłu dwucylindrowy silnik, napęd na tylną oś i rozpędzał się do 120 km/h.

We Włoszech powstało 1,3 miliona Maluchów, a w Polsce około 3,3 miliona. Na polski rynek trafiło 2,4 miliona Fiatów 126p, a na eksport przeznaczono około 900 tysięcy egzemplarzy. Maluch trafił niemal na wszystkie kontynenty. W latach 1985-1989 23 tysiące aut wyjechało do Chin, gdzie służyły m.in. jako taksówki. W 1988 roku Fiat 126p pojawił się także na drogach w Australii i na Kubie.

Przez wiele lat to właśnie ten samochód można było spotkać najczęściej na polskich drogach. Pomimo, że – jak na ówczesne warunki – nie był to samochód tani (choć i tak najtańszy dostępny na polskim rynku) tysiące Polaków zapragnęło wejść w posiadanie Fiata 126p. Samochód kosztował 69 tysięcy złotych, co odpowiadało wysokości około 20 średnich pensji. Oprócz pieniędzy, aby nabyć auto, trzeba było również posiadać talon. Na przydział na samochód trzeba było czekać nie raz dłuższy czas (nawet kilka lat). Nie wszyscy chcieli i mogli czekać. Wtedy próbowali kupić samochód poza „systemem”, tzn. na giełdzie, gdzie kosztował nawet 110 tysięcy.

We Włoszech Fiat 126p był produkowany od 1972 roku. W październiku tego roku na Salonie Samochodowym w Turynie odbyła się jego premiera. Plany produkcji Malucha w Polsce powstały już na początku lat 70. 29 października 1971 roku podpisano umowę z Fiatem o współpracy przemysłowej i licencyjnej na samochód małolitrażowy 126p. W Polsce linia produkcyjna w Bielsku-Białej ruszyła 22 lipca 1973 roku, a w Tychach dwa lata później.

Kontrakt z Fiatem określał, że spłata licencji obejmie dostawę 50 tysięcy samochodów dla sieci sprzedaży Fiata oraz 820 tysięcy zespołów napędowych przeznaczonych dla samochodów, które produkowane były we Włoszech.

Przez ponad 25 lat produkcji, Maluch był wielokrotnie modernizowany. Zmieniano jego parametry dzięki dodawaniu nowych elementów i ulepszeniu już istniejących. Silnik miał pracować ciszej, sprawniej, a samochód być bardziej bezpieczny.

Maluch doczekał się wielu wersji. Oprócz podstawowej (Standard) były to jeszcze: Special, Lux i Komfort, a także cała seria „wersji specjalnych”, jak Silver, Red, Black, Brown. Wszystkie auta różniły się nieco wyposażeniem, wyglądem zewnętrznym czy budową deski rozdzielczej.

Ponadto zaprojektowano także Malucha odpowiedniego dla osób niepełnosprawnych, a także przeznaczonego na rajdy samochodowe (Fiat 126p wziął udział w wielu zawodach w kraju i zagranicą). Powstały również samochody w wersji combi, pick-up i cabrio. Nie wszystkie pomysły doczekały się seryjnej produkcji.

Na bazie Malucha powstał także pojazd gąsienicowy „wszędołaz” oraz lekki samochód transportowy dla wojska LPT.

Fiat 126p stał się w pewnym sensie symbolem PRL. Dla wielu osób był to pierwszy samochód i do dziś darzą go dużym sentymentem. Cały czas odbywają się zloty miłośników tych małych i kultowych już aut.